Zemljište je u stanju povoljne vlažnosti, tako da je pravi trenutak za jesenju predsetvenu pripremu, i zatim, setvu ozime pšenice, za one proizvođače, koji to do sada već nisu obavili, podseća savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, Snježana Vujinović.

Dakle, nakon zaoravanja , a nikako spaljivanja žetvenih ostataka, treba obraditi površinski sloj na dubini od oko 10 centimetara, tako da struktura zemljišta bude sitnomrvičasta i rastresita, a potom i dobro poravnata.

Jer, kada je površinski sloj, što bolje ujednačen, odnosno, zemljište kvalitetno obrađeno, i setva će biti kvalitetna, a samim tim, biće omogućeno i kvalitetno i ujednačeno klijanje i nicanje, a samim tim, i kvalitet i količina prinosa.