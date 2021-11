Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže sutra će bez vode, od 8 do 15 sati biti Novo Naselje – ulica Svetog Save (od Branka Miljkovića do Šumadijske) i Branka Miljkovića (od Svetog Save do Vidovdanske ulice).

Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži sutra će u periodu od 8 do 15 časova, za saobraćaj biti zatvorena ulica Ilije Garašanina – obaveštavaju iz kruševačkog Vodovoda.