Primetno veće  interesovanje za treću – buster dozu

Tokom proteklog vikenda na punktu za masovnu imunizaciju nije bilo gužvi, a primetno je veće interesovanje za treću – buster dozu, istakao je koordinator za masovnu imunizaciju doktor Miloš Curaković.

Vakcina ima dovoljno, preporučuje se kao treća doza i cepivo proizviđača Moderna, dok ruskih vakcina trenutno nema i očekuje se da one stignu naredne nedelje.

Do sada je prvom dozom vakcinisano 92 hiljade sugrađana, drugom 87544 , dok je treću-buster dozu primilo 43 hiljade 279 lica. Inače, punkt za masovnu vakcinaciju radi svakog radnog dana od 7 do 20 sati, subotom do 18 sati.