Zvezda bolja od Napretka!

U derbiju 19. kola Super lige Srbije, Crvena zvezda trijumfovala u Kruševcu protiv Napretka sa 2:0.

Pred početak meča odata je pošta legendi Partizana i našeg fudbala Momčilu Moci Vukotiću koji je pre dva dana preminuo u Beogradu.

Prvu priliku na utakmici imao je Napredak preko Đorđa Jovanovića koji je dobro zahvatio loptu pored Rodića na centaršut sa leve strane, ali je golman Borjan sigurno intervenisao.

Samo dva minuta kasnije, gol na drugoj strani. Crvena zvezda je povela posle kornera koji je izveo Katai, lopta je bila upućena na prvu stativu, odakle je Eraković prebacio na drugu za Rodića koji iz neposredne blizine šalje loptu u mrežu – 1:0 za Zvezdu.

Imao je nešto kasnije kapiten Napretka Saša Marjanović jedan solidan pokušaj, ali sve ostalo u prvom delu igre proteklo je u znaku beogradskih crveno-belih.

Svoje šanse propuštali su Ivanić, Kanga, Eraković, a pogotovo Ben koji je u 39. minutu na dodavanje Kange izbio sam ispred golmana Jordanova, ali je loptu poslao pored gola.

Ipak, samo četiri minuta kasnije slična situacija u kaznenom prostoru Napretka, Petrović je pronašao Kataija koji, za razliku od Bena, svoju priliku ne propušta i Zvezda je povela sa 2:0.

Početak drugog poluvremena je doneo drugačiju sliku na terenu. Napredak je bio znatno ambiciozniji, želeo je da dođe do gola i vrati rezultatsku neizvesnost, a tome je veoma blizu bio u 51. minutu kada je Petar Đuričković odlično šutirao sa ivice kaznenog prostora, lopta je pogodila stativu iodbila se do Bačanina koji ju je smestio u mrežu. Međutim, pomoćni sudija je podigao zastavicu, signalizirao je ofsajd poziciju, posle čega je usledila provera u VAR sobi. Sve to je potrajalo nekolikominuta, na kraju je potvrđena odluka da se gol ne prizna zbog ofsajda.

Imali su Kruševljani još par dobrih pokušaja posle toga, Đuričković je još jednom pripretio sa distance kada je Borjan dobro intervenisao, ali Zvezda je ponovo uspostavila kontrolu dešavanja na terenu i rutinski privela meč kraju.

Sportske.net