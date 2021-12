Komemorativni skup povodom smrti Živorada Jovanovića Žike

U Gradskoj upravi Kruševac održana je komemoracija povodom smrti Živorada Jovanovića Žike, predsednika opštine Kruševac u periodu 1992-1993. godine.

Povodom smrti Živorada Jovanovića Žike, predsednika Skupštine opštine Kruševac u periodu od 1992. – 1993., danas je u Gradskoj upravi održan komemorativni skup. Osim članova porodice i prijatelja, prisustvovali su predstavnici rukovodstva Grada. Živorad Jovanović Žika, rođen je 1941. godine u Pasjaku. Po obrazovanju diplomirani ekonomista, radnu karijeru započeo je u fabrici „Miloje Zakić“ , gde je obavljao više značajnih funkcija – bio je direktor Računskog centra, komercijalni direktor, zamenik generalnog direktora. Od 1978. do 1982. bio je na funkciji sekretara Opštinskog komiteta SKJ, a 1992. – 1993. obavljao je dužnost predsednika SO Kruševac. OD 1993. do odlaska u penziju 2002., zauzimao je rukovodeću funkciju, kao generalni direktor kompanije „ Dunav osiguranje“.

Živorad Jovanović ostavio je iza sebe brojne članove porodice, sinove Velibora sa snajom Andrijanom i Vojkana, unuke – Jovana sa suprugom Andrijanom i Jelenu, Zdravka i Stefana, kao i praunuke Jakova i Nedu.

Na komemoraciji, prisutnima se obratila gradonačelnik Jasmina Palurović: „Želim da ovo obraćanje posluži za utehu, za ublažavanje tuge, koju svi mi osećamo kada izgubimo nekoga ko nam je blizak i drag.

Živorad Jovanović je bio čovek sa mnogo vrlina i najbliži mogu biti ponosni što su imali takvog supruga, oca, dedu, rođaka, komšiju. A i kroz radni vek, od rada u „Miloju Zakiću“, preko obavljanja funkcije predsednika SO i direktora ZOIL „Dunava“, ostao je upamćen kao dobar kolega, saradnik i funkcioner.“

Od Živorada Jovanovića oprostio se sin Velibor Jovanović, evocirajući uspomene na njegov životni put, odrastanje, karijeru i porodični život. Sahrana Živorada Jovanovića je danas na groblju u Parunovcu.