Punk za umunizaciju radi i u subotu

Na punktu za masovnu vakcinaciju u Dijagnostičkom centru sugrađani se mogu vakcinisati protiv Kovida 19 na drugom i četvrtom spratu, a obezbeđene su vakcina proizvođača – Sinofarm, Fajzer, Moderna i Astra Zeneka, dok se čeka novi kontigent ruskih Sputnjik vakcina.

Punkt radi svakog radnog dana od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 18 časova, dok nedeljom ne radi. Ambulanta za respitarorne infekcije – Kovid ambulanta radi svakog dana i nedeljom od 7 do 22 sata, a sugrađani koji imaju simtome ili povišenu temperaturu treba da se obrate dežurnim lekarima u ovoj ambulanti.

Inače prema dostupnim podacima do sada je prvom dozom vakcinisano oko 55 odsto građana, drugom oko 53 odsto, a treća, buster doza prima se po isteku pet, odnosno šest meseci, zavisno od vrste vakcina koje su primljene kao prva i druga doza.