Ovogodišnji budžet opštine Aleksandrovac, zasnovan je na realnim osnovama, tako da je do sada realizovano 650 miliona dinara, dok će do kraja godine biti završeni i ostali radovi, a ukupna realizacija iznosiće 720 miliona dinara. Zahvaljujući dobrom poslovanju, opština Aleksandrovac dobila je i iz budžetskih rezervi 30 miliona dinara, što je do sada najveći iznos, istakao je za RTK predsednik Skupštine opštine Aleksandrovac Slavoljub Miljković.