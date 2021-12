MOJ GRAD, MOJA INSPIRACIJA – Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta: Nigde se nećeš osećati kao kod kuće

U godini smo u kojoj Kruševac slavi veliki jubilej, 650 godina od osnivanja. Možemo samo da zamislimo koliko su silno bili inspirisani njegovi prvi graditelji i ponosni njegovi prvi žitelji, na čelu sa prvim domaćinom tadašnje srpske prestonice, knezom Lazarom koji ga je uveo u istoriju povezujući ideal zemaljskog i nebeskog cartstva. U vekovima koji su sledili nizali su se graditelji, vizionari i svi ostali koji su ovoj sredini dali poseban identitet koji ona i danas nosi, kao važno privredno, kulturno, turističko i sportsko središte čitavog kraja. Danas Kruševac ubrzano menja fizionomiju, pa se i u ovom trenutku radi na brojnim gradilištima širom grada. Kroz projekat MOJ GRAD – MOJA INSPIRACIJA, na sajtu regionalne Radio Televizije Kruševac kao osvedočenom hroničaru promena kroz koje ovaj grad i dalje prolazi, daćemo priliku nekim od zaslužnih Kruševljana da ispričaju čime ih je to ovaj grad zadužio i inspirisao, a šta su sve oni uradili da bio mesto boljeg i lepšeg života, sredina privrednog razvoja, sve manje nezaposlenosti, visokih kulturnih dometa i rezultata sportista, dobrih đaka i mladih i preduzimljivih stručnjaka u svim oblastima, ali i sve lepših i čistijih ulica i saobraćajnih zaobilaznica, trgova, parkova, sportskih terena, kao i koje su njihove vizije daljeg razvoja ove sredine.

Naš sagovornik u nastavku serijala je Branislav Nedić, dramaturg i višegodišnji uspešni upravnik Kruševačkog pozorišta.

Čime Vas je Kruševac inspirisao i „zadužio“?

Inspirisao i zadužio… dve povezane i neodvojive pojave. Od najranijeg detinjstva, ovaj Grad mi je bio inspiracija, od škole, prijatelja, devojaka, sporta, kulture… Sve je u njemu bilo ravnomerno raspoređeno, i imalo ga dovoljno. I tada kao i sada, ta inspiracija koja mi je nuđena od strane mog Grada, koja me je kroz dalji život formirala svih ovih godina, zadužila me je zauvek.

Šta smatrate posebno bitnim što ste učinili da ovaj grad bude mesto boljeg i lepšeg života?

Kruševac je uvek bio ponosan i srećan što ima jedno od najboljih pozorišta u državi. Taj život traje već 75 godina. Kada sagledamo jednu izvanrednu, značajnu istoriju i važnost koju takva ustanova ima za Grad, mogu biti presrećan što za ovih dvadeset i nešto godina, koliko sam na čelu te kuće, nivo, kvalitet i uticaj, su ne samo zadržani, već i u mnogim aspektima i poboljšani. Tako da i danas, važimo za jedno od najboljih pozorišta u regionu.

Veliku radost mi predstavlja i formiranje Trga glumaca, pored zgrade pozorišta, gde su naši velikani našli svoje zasluženo mesto.

Pored toga, poslednje dve decenije smo formirali izuzetnu pozorišnu dečju scenu, koju naši najmlađi sugrađani obožavaju i koja sigurno ima ozbiljan uticaj na njihovo odrastanje i vaspitanje.

Šta Kruševcu još nedostaje i smatrate da bi trebalo u relativnom bliskoj budućnosti uraditi?

Iz sfere umetnosti, naslonio bih se na prethodno, a to je formiranje profesionalnog Pozorišta za decu. Mislim da naši građani to zaslužuju. Sve što smo do sada uradili u tom pravcu, znatno olakšava stvaranje takvog pozorišta, jer već sada na repertoaru imamo desetak predstava, kao i obučeni i iskusan glumački kadar, za takvu vrstu predstava.

Takođe, Kruševcu bi značilo i da postane Univerzitetski centar, jer su brojne privilegije koji takav status nose.

Kakva je Vaša vizija razvoja ove sredine, odnosno budućnosti Kruševca?

Spoj svega već rečenog. Da se setimo šta nam je kao inspiraciju, grad nudio. Kada nam je bilo najlepše. Kulturu, sport, privredu, društveni život. Unaprediti sve te segmenate, obezbediti uslove da kako mladi, tako i ostali imaju želju da ostanu u svom gradu.

Jer nikada se i nigde, nećeš tako lepo osećati, kao kod kuće.