Vek od rođenja Dobrice Ćosića

Foto0grafija: Službeni glasnik

Na današnji dan 1921. godine, u Velikoj Drenovi je rođen srpski pisac Dobrica Ćosić, član Srpske akademije nauka i umetnosti, prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije, učesnik Narodno oslobodilačkog pokreta od 1941. i politički komesar u Rasinskom partizanskom odredu.

Prvu priču potpisanu punim imenom, „Pismo“, objavio je 1945. u omladinskom glasilu „Mladi borac“. Kao književnik, postao je poznat romanom „Koreni“, svojevrsnim psihološkim prikazom srpskog sela u vreme poznih Obrenovića.

U romanu „Deobe“ prikazao je dramu Srbije u Drugom svetskom ratu, sukobe komunista i monarhista, koji su prolazili ne samo kroz porodice nego i kroz pojedine ličnosti. Roman „Vreme smrti“, prikaz je Srbije uoči i tokom Prvog svetskog rata. Njegova su dela i romani „Daleko je sunce“, trilogija „Vreme zla“ („Grešnik“, „Otpadnik“, „Vernik“), „Vreme vlasti“. Dobrica Ćosić je iz političkog života izopšten 1968. zbog otvaranja pitanja teškog položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Predsednik SRJ je od 15. juna 1992. godine. Preminuo je 2014. u Beogradu u 93. godini i sahranjen na beogradskom Novom groblju.

Radio televizija Srbije je u poslednje vreme ekrnizovala njegova dela „Koreni“ i „Vreme zla“. Poslednji televizijski intervju Dobrica Ćosić dao je za našu medijski kuću, Televiziju Kruševac, profesoru Miroslavu Bogdanoviću i premijerno ćemo ga emitovati početkom naredne godine.

NEDELJA KNJIGA DOBRICE ĆOSIĆA

Povodom 100 godina od rođenja velikog pisca, izdavačka kuća „Laguna“ organizovala je Nedelju knjiga Dobrice Ćosića, ali i tribinu na kojoj su se ugledni poslenici kulturnog života osvrnuli na njegov život i delo. Ideja je bila da o ovom piscu govore oni koji su ga lično poznavali, reditelj Aleksandar Mandić i pisci Vladimir Kecmanović i Marko Krstić, kao i glumac i producent Goran Šušljik, koji je, kako je navedeno, doprineo približavanju Ćosićevog dela mlađim generacijama.

Aleksandar Mandić je podsetio da njega i Ćosića vezuje 30-godišnje prijateljstvo, ali je, kaže, žalosno kakav je dominantan odnos javnosti prema ovom piscu.

– Večeras mi je prva asocijacija na Dobricu stogodišnjica od rođenja i kako je ta stogodišnjica obeležena. Veoma skromno i skoro nikako. On je čovek prosto bio predmet mržnje i to se nije prekinulo. Ima strahovita neka uzdržanost i ustručavanje da se o njemu kaže neka lepa reč. Zašto? Na njega je toliko uvreda nagomilano da nema toliko oklevetanog čoveka u njegovo vreme i to se nekako i produžilo. Taj oprez pojedinih ljudi da kažu lepu reč o njemu, bojeći se reakcije, to je nešto što je živo, što je žalosno i što kod mene izaziva bes – ističe na početku razgovora Mandić i dodaje da je Ćosić za vreme života to „podnosio neverovatno, nikada nije reagovao i uzdao se u svoje delo“.

– Govorio je da je njegovo delo važno i ako ono preživi, da će i on biti živ. Ta mržnja, dok je bio živ, nešto je što je mene potresalo. Na njemu se nije videlo da je nesrećan i besan zbog toga. Gospodski i dostojanstveno je to podnosio. Jedan primer te mržnje jeste recimo u pesmi “Pesnik revolucije na predsedničkom brodu” (poema Danila Kiša, prim. nov.). Kao što je opšte poznato, Dobricu je 1961. Tito pozvao da ide na putovanje s njim i to putovanje je trajalo neka tri meseca. Dobrica je o tome pisao, kako je bio zatečen, niti je znao šta se od njega očekuje, rekao je ako treba da piše o tome, da na to ne računaju. Titu je prosto trebao sagovornik na tim dugim putovanjima… A ta pesma, to je opšte poznato, stalno se natura Dobrici da je bio neka vrsta dodvornika, dvorske sluge. Kiš je tom pesmom jako doprineo takvom utisku, za koju je odmah zakucano da se odnosi na Dobricu Ćosića i da je to neka sprdnja s njim. To je i danas utvrđeno gledište, kako je karikaturalno prikazao jednog Titovog slugu. Međutim kada pogledate tu pesmu, to je potpuna laž. Prvo, i ja sam sam verovao da je Kiš objavio tu pesmu kada ju je napisao. Marko Krstić mi je skrenuo pažnju da to nije tačno, pesma je napisana 1986, Kiš je umro 1989. i imao je više nego dovoljno vremena da to uradi i nije to uradio. Pitanje je zašto to nije uradio. Druga stvar koju niko ne pominje, da je na tim putovanjima gost bio i Miroslav Krleža, Blažo Koneski, Mihailo Lalić… Dakle, izabran je Dobrica kao meta – tvrdi Mandić.

– Ja sam odlazio na Akademiju kod njega, pijuckali smo malo rakiju, malo-pomalo ja sam išao da čujem stvari koje se inače ne mogu čuti. Tako smo se zbližavali, a onda smo počeli da šetamo i u tim šetnjama često pored Dunava saznavao sam svašta… Recimo, da mu je Aleksandar Ranković u jednom trenutku poručio da dođe kod njega da bi mu predao neke svoje papire, a to je bilo pred Rankovićevu smrt. Dobrica je morao taj susret da odloži, a Ranković je otputovao u Dubrovnik i tamo umro. Tih papira više nije bilo, a Dobrica nije mogao da se nakaje što ih nije dobio – priseća se Aleksandar Mandić.

Govoreći o tome da li je književnost bila Ćosićev prvi poziv i u kojoj meri je bio političar, Marko Krstić navodi da se on ne može posmatrati samo kao pisac ni samo kao političar jer su te dve oblasti kod njega isprepletene.

– Jedna od važnih Dobričinih sposobnosti bila je to što je on znao da sluša. On je mnogo više voleo sagovornike koji mu oponiraju jer je tu pronalazio prostor za polemiku. On nikada nije bežao od polemike, nije ni hteo da se pravda jer je uvek bio iznad toga… Što se tiče njegove književnosti deluje da je o tome napisano toliko tomova, a nije. Uvek može još nešto da se pronađe. U momentu kada sam upoznao Dobricu nisam bio upoznat sa svim njegovim romanima i ja sam praktično preko „Bajke“ ušao u njegov opus. To jeste malo neobično, pogotovo što su „Koreni“ ili „Vreme smrti“ bile nekakve ulaznice u Ćosićev opus. „Bajka“ u formalnom smislu deluje da malo izlazi iz tog njegovog modernističkog ugla, ali ta knjiga je vrlo važna ne samo iz perspektive književnosti nego i iz perspektive njegovog političkog delovanja. Ona jeste prekretnica u tom nekom njegovom položaju i zaista je neverovatno kada vidite da ga danas u tom političkom nivou optužuju kao nekakvog nacionalistu, a čovek bio levičar ceo život. Svesti Dobricu na nekakav nacionalizam i šovinizam je potpuna glupost. To vidite i po romanima i po svim tim likovima možete da vidite jednu potpuno otvorenu perspektivu koja nikakve veze nema sa tim, da ne govorim o „Deobama“ koji je roman pisan kao jedna kritika, da tako kažem, četništva – naglašava Marko Krstić.

Ljudi često misle da je Dobrica Ćosić bio, pošto je tako prikazivan u javnosti, nekakav ozbiljan čovek, mrgud, a Krstić navodi da on zapravo nije bio takav.

– Bio je čovek vedrog duha, raspoložen za šalu. Bio je naravno zabrinut, ali ne zato što je mislio da je nekakav otac nacije, nego zato što je ta njegova briga proizlazila iz njegovog dubokog ratnog iskustva. Mislim da je rat obeležio njegov jedan emotivni korpus. On je napisao “Deobe” u 40. godini, mislim da danas ne postoji pisac koji u tim godinama može da napiše tako zreo roman. Mislim da je to zbog toga što je on imao jedno dubinsko životno iskustvo, kada je prošao kroz rat i tamo se nagledao svega i svačega. Dobrica Ćosić je ipak pre svega pisac i ono po čemu će ostati upamćen će biti pre svega njegovi romani, a ne njegovo političko delovanje koje je bilo samo jedan deo njegovog dugog života – navodi on i podseća da se pokazalo da Ćosić nije bio čovek vlasti.

– On je bio čovek u jednom potpuno drugom okviru i zato možda i jeste prošao tako kako je prošao, jer nije razumevao tu klasičnu političku priču u kojoj ipak morate da poštujete neka pravila. (…) Kada sam došao u dodir s njim on je već bio u ozbiljnim godinama, ali je bio jako svež jer je mnogo čitao i jako ga je zanimalo šta se dešava u srpskoj književnosti, družio se sa mladim piscima.

Pisac Vladimir Kecmanović kaže da, kada je reč o netrepeljivosti javnosti prema Ćosiću, ona nije potpuno nerazumljiva. On to obrazlaže time da je Dobrica Ćosić jako dug vremenski period bio uticajan čovek na vrlo različite načine.

– On sa svih strana ima osporavatelje, što zbog ovog što je bio značajan, a sa druge strane što je imao taj preokret u životu kada je napustio tioističku ideologiju i prešao je na stranu opozicije. Napustio je taj komunistički prezir prema nacionalnom i opredelio se kao patriota. Tako da s jedne strane, ovi koji su bliži orijentaciji koju je imao u prvom delu života ne mogu da mu oproste što je promenio stranu, a ovi kojima je prišao, ne mogu da mu oproste što je bio na onoj strani – napominje Kecmanović.

Marko Krstić podseća i da su uvek u fokusu Ćosićevi romani iako je on je napisao još neke veoma važne knjige.

– To su „Piščevi zapisi“ koji traju 60 godina. To ne postoji u evropskoj književnosti da jedan pisac 60 godina piše dnevnik. U tim zapisima postoji mnogo više literarne građe nego što mi mislimo – zaključuje Krstić.

Goran Šušljik zaslužan za ekranizaciju romana „Koreni“ i „Vreme zla“, pričao je o pretakanju književnog dela u seriju.

– Sada radimo na „Vremenu smrti“ jer dela Dobrice Ćosića prosto traže i vuku u tu avanturu. Prosto je lepo kada imaš od čega da praviš, slike, emocije, kada nečemu daješ novi oblik i život – ističe Šušljik.