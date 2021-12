Predsednik Vučić: Svim mladima od 16 do 30 godina po 100 evra od države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas na godišnjoj konferenciji novčanu pomoć za sve mlade od 16 do 30 godina.

„Za sva lica od 16 do 29 godina pripremili smo meru koja će se brzo realizovati“, rekao je Vučić.

Zato će, dodao je on, svi mladi koji su napunili 16 godina i imaju ličnu kartu do lica koja će 2022. godine napuniti 30 godina ili imati nepunih 30 godina, imati pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra.

Prijava počinje od 15. i trajaće do 30 januara, dovoljno je samo da se prijave i ostave račun u banci, a novac će im leći na račune oko 1. februara, dodao je predsednik.

Vučić je podsetio da će zdravstveni radnici oko 15 januara dobiti 10.000 dinara jednokratne pomoći i da će 10. februara biti uplaćena pomoć penzionerima od 20.000 dinara.

„To je velika pomoć za ukupno oko 2,9 milona ljudi“, naglasio je Vučić, ističući da to možemo da urdimo zahvaljujući dobrom stanju javnih finansija.

Velika podrška natalitetu

Predsednik Vučić rekao je da će od 1. januara za prvo dete, od države Srbije biti uplaćeno 300.000 dinara jednokratne pomoći, umesto dosadašnjih 100.000.

Takođe će biti davanja od 100.000 dinara za drugo i po prvi put za treće dete, dodao je on, dodajući da će ta mera nakon što bude večeras usvojena u Skupštini Srbije biti objavljena u Službenom glasniku.

„Za drugo dete, jednokratno 100.000 dinara, plus ono što već važi, dve godine po 10.000 dinara mesečno, a za treće dete 100.000 dinara jednokratno, plus 10 godina po 100 evra mesečno. Za četvrto dete 10 godina po 150 evra mesečno, kao i do sada“, pojasnio je Vučić.

Prema njegovim rečima, ta kombinacija starih i novih mera posebno će značajno uticati u siromašnijim slojevima društva da pomogne razvoju svesti da bez dece nemamo budućnost.

Novčana sredstva za kupovinu stana

Vučić je istakao da će država biti spremna, a biće doneta uredba vlade 5. januara, da pomogne sa 10 do 50 odsto za kupovinu stambene jedinice.

Od početka godine 17 žena ubijeno u nasilju u porodici

„Ako kuća u Babušnici košta 40.000 evra, poklon od države biće 15.000 ili 20.000 evra, da možete da je kupite“, objasnio je Vučić, doajući da se sa ovim merama ide pre svega prema majkama, jer su one odgovornije, i one koje će na najbolji način da štite interes deteta, želeći mu najbolji smeštaj.

U slučaju smrti majke, to pravo moći će da se prenese na oca, dodao je on.

Izmene Krivičnog zakonika

Predsednik Srbije rekao je da će biti pripremljene dodatne izmene krivičnog i drugih zakona, kojima će se još snažnije uvesti preventivne mere u borbi protiv nasilja nad ženama.

Takođe, radiće se sa nevladinim sektorom kako da se društvo izbori sa vršnjačkim nasiljem, koje je kaže, iako ga je bilo i ranije, danas jasnije, zahvaljujući pre svega mobilnim telefonima, i društvenim mrežama, koje mladi sami snimaju i još se ponose time.

„Moramo zajedno da se izborimo sa tim“, poručio je Vučić.