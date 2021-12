Novi uslovi penzionisanja: Šta se menja od 1. januara

Žene koje ovih dana broje dane do odlaska u penziju od Nove godine moraće da ispune novi uslov. Naime, od 1. januara pooštravaju se uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene. Granica se pomera za dva meseca, pa će za žene novi uslov biti navršene 63 godine i četiri meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Foto: Pixabay, Ilustracije: PIO

Osim ovog osnova za starosnu penziju, prema navodima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, osiguranici oba pola mogu pravo na penziju da ostvare sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Kada je reč o prevremenom odlasku u starosnu penziju, i tu se, od januara, menjaju uslovi – i za žene, i za muškarce.

Uslovi za prevremenu penziju

„Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2022. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina i šest meseci života, a ženama najmanje 39 godina i osam meseci staža osiguranja i 59 godina života“, ističe Fond PIO.

U ovom slučaju penzija se, prema objašnjenju Fonda PIO, trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

Oni koji žele u prevremenu penziju po uslovima koji su trenutno važeći, imaju još jedan dan da raskinu radni odnos i podnesu zahtev za ostvarivanje prava na penziju, najkasnije 31. decembra 2021.

Kako objašnjavaju u Fondu PIO, podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.

„Dakle, da bi se ostvarilo pravo na penziju po uslovima koji važe u 2021. godini, potrebno je da se najkasnije 30. decembra raskine radni odnos, kako bi se 31. decembra podneo zahtev za ostvarivanje prava na penziju“, pojašnjavaju u Fondu.

Izjednačavanje uslova

Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova sve do 2032. godine kada će uslovi za žene i muškarce biti izjednačeni, pa će za osiguranike oba pola biti potrebno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kada je reč o prevremenoj starosnoj penziji, pomeranje uslova za odlazak u penziju će biti do 2024. godine, kada će za odlazak u penziju za oba pola biti potrebno 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

Milion ih živi sa manje od 30.000 dinara

U Srbiji, prema poslednjim dostupnim podacima PIO fonda za oktobar mesec ima ukupno 1.663.278 penzionera.

Prosečan iznos penzije je 29.383 dinara.

Međutim, veliki broj penzionera prima iznose daleko ispod proseka – čak 99.719 penzionera živi sa manje od 10.000 dinara mesečne penzije. Primanja od 10.000 do 15.000 dinara ima 201.331 penzioner, dok 295.328 penzionera prima tek nešto više od tog iznosa – do maksimum 20.000 dinara mesečno.

Prema tim oktobarskim podacima Fonda PIO, primanja do 20.000 dinara ima više od trećine penzionera – 35,9 odsto. Kada se na to doda i broj penzionera koji ima prihode do najviše 30.000 dinara, dolazimo do broja od 1.004.961 građana, odnosno čak 60,5 odsto penzionera.

Prosečna starost novih korisnika starosne penzije je 63 godine za žene, 64 godine za muškarce.

Tokom prošle godine preminulo je 95.301 penzioner, dok je pravo na penziju steklo 79.290 građana. To je, na kraju 2020, smanjilo ukupan broj penzionera za 16.011.