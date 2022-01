Gradski servis za 3. januar

Kovid ambulanta danas radi do 22 sata.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radi do 20 sati, do kada se može obavitti i vakcinavija. od sutra obavlja u Dijagnostičkom centru od 7 do 20 sati, a ambulanta u Dijagnostičkom centru sutra radi od 7 do 20 sati.

Jugoprevoz Kruševac i sutra radi po nedeljnom redu vožnje, a 4. 5. i 6. važiće subotnji ali bez večernjih polazaka u 23.15.

U javnim preduzećima organizovana dežurstva, Poslovni centar i sutra kao i 7. januara ne naplaćaju parkiranje, a Sportski centar od sutra radi.