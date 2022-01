Narodni poslanik Zoran Tomić pozvao građane da izađu na referendum i glasaju za promene

Gostujući u Jutarnjem programu Radio Televizije Kruševac narodni poslanik Zoran Tomić objasnio je razloge izlaska na referendum, koji je zakazan za 16. januar.

On je naveo da referendumom građani odlučuju o pitanjima za koja je to Ustavom i zakonom određeno, kao i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, odnosno skupštine autonomne pokrajine, opštine ili grada, ako nadležna skupština tako odluči. On je dodao da republičku komisiju obrazuje Narodna skupština, kao organ koji je raspisao referendum, dok republička komisija obrazuje opštinske i gradske komisije i glasačke odbore. Referendum je punovažan ako je na njemu glasala većina građana koji su upisani u birački spisak.