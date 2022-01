Obaveštenje Gradske izborne komisije za lica koja iz zdravstvenih razloga ne mogu da glasaju na biračkom mestu

Gradska izborna komisija obaveštava da glasači koji nisu u mogućnosti – nemoćno lice, odnosno (osoba sa invaliditetom, nemoćno staro lice ili ono koje je zbog bolesti, kao i pozitivno na kovid 19), sprečeno da glasa na glasačkom mestu, ili sprečeno lice (koje zbog posla nije u mogućnosti da glasa na za to određenom mestu), može da obavesti Gradsku izbornu komisiju o nemogućnosti danas do 20 sati na 037-414-753 i 037 – 414-736 i sutra, do 11 sati. Na dan referenduma, građanin može da se javi i glasačkom odboru na glasačkom mestu kome pripada, najkasnije do 11 sati.

Prilikom prijavljivanja glasač treba na navede: ime i prezime, JMBG, adresu i prebivalište kao i kontakt telefon i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu. Glasanje van glasačkog mesta može se obaviti samo na području koje obuhvata glasačko mesto na kome osoba glasa, navodi se u obaveštenju Gradske izborne komisije grada Kruševca.