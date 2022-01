Autobusi „Jugoprevoza“ saobraćaju po redovnom redu vožnje – zbog snega skraćene pojedine autobuske linije

Autobusi „Jugoprevoza“ Kruševac na prigradskim i gradskim linijama saobraćaju po redu vožnje za radni dan, a na pojedinim pravcima, zbog snega skraćene su autobuske linije, saznajemo od šefa prigradskog sobraćaja Predraga Momirovića.

-Od danas su ponovo uvedeni đački polasci u skladu sa rasporedom rada škola na teritoriji grada, navodi Momirović. U zavisnosti od prohodnosti i visine snega na kolovozu, kašnjenja autobusa su od 5 do 10 minita, a skraćene su linije za sela Bovan i Pasjak do Parunovca, za Stanci do Kobilja i za Mali Šiljefovac do Novog Sela. Urađena je kompletna zimska priprema autobusa koji sobaraćaju na 114 registrovanih putnih pravaca na teritoriji grada.