Kruševačka berza poslova: Ko najlakše dolazi do posla?

Prethodna 2021. godina, kako navode iz filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Kruševac, bila je rekordna po malom broju lica na evidenciji. U poslednjih 20 godina, ovo je bila godina sa najmanjim brojem nezaposlenih na birou, pa se sasvim sigurno može reći da poslednjih godina Kruševac ima tendenciju rasta broja zaposlenih. Da je ovo tačno, potvrđuju i podaci sajta za zapošljavanje – Klik do posla, na kome se može pronaći bogata ponuda poslova širom Srbije. A šta pokazuju njihovi podaci u ovoj i prošloj godini – koji radnici su najbrže dolazili do posla u Kruševcu, čitajte u nastavku.

Pandemija koronavirusa doprinela većoj potražnji za kvalitetnim medicinskim kadrom

Potražnja za lekarima i srednjim medicinskim kadrom širom Srbije je poslednjih nekoliko godina povećana, a posebno poslednje dve godine od kada živimo sa koronavisurom. Otvaranjem kovid bolnice u Kruševcu, potražnja za lekarima i drugim medicinskim kadrom u prošloj godini je povećana, pa su oni lako dolazili do zaposlenja. Prednost u pronalasku posla svakako imaju specijalisti pulmologije, ginekologije, anesteziologije i sl, ali su i lekari opšte prakse vrlo traženi. Srednji medicinski kadar lako dolazi do posla bilo u privatnim ili državnim ustanovama. Ako tražite posao u Kruševcu, obavezno posetite Klik do posla i pogledajte oglase za Rasinski okrug i njegov glavni grad.

Kruševačke arhitekte, mašinski i građevinski inženjeri su veoma traženi u oglasima za posao

Sa porastom potražnje za novim stanovima i novogradnjom uopšte, raste i potražnja za arhitektama, koji će projektovati nove kvadrate i životni prostor. Oni su takođe vrlo traženi i kada je uređenje enterijera u pitanju, pa nije čudo što su arhitekte jedni od najtraženijih stručnjaka na kruševačkom tržištu rada. Pored njih, oglase za posao retko moraju da pretražuju inženjeri mašinstva i građevine, jer posao sam dolazi do njih, posebno ukoliko imaju određene licence, koje su vrlo tražene na tržištu. Godine i godine iskustva u nisko i visokogradnji, mogu biti odlična preporuka za inženjere koji su u potrazi za poslom, jer će ih upravo višegodišnje iskustvo preporučiti za jedan od većih projekata na kojima se trenutno radi u Kruševcu.

Posla uvek ima i za ekonomske tehničare

Ekonomski tehničari sa srednjom stručnom spremom su takođe prošle godine bili vrlo traženi u Kruševcu. Imajući u vidu da je spektar poslova koje oni mogu da obavljaju vrlo širok, od rada u banci, računovodstvenim i knjgovodstvenim agencijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, brojnim privatnim kompanijama i sl. ne čudi što veliki broj poslodavaca ima potrebu za zaposlenima koji su se školovani za ovo zvanje. Na sajtu klikdoposla.com, mladi sa iskustvom ili bez njega, odmah nakon završene srednje škole, mogu pogledati da li se trenutno nudi posao u ovoj struci u Kruševcu.

