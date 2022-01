Fudbaleri Napretka na pripremama u Antaliji do sada u prijateljskim mečevima zabeležili dve pobede

U okviru priprema za nastavak superligaške sezone, fudbaleri kruševačkog Napretka do sada su u Antaliji zabeležili dve pobede u isto toliko prijateljskih utakmica protiv ekipa iz Kazahstana.

Sutra igraju sa gruzijskom ekipom, a do 6. februara, do kada će Kruševljani boraviti u Turskoj, očekuje ih još najmanje jedan prijateljski meč – saznajemo od šefa stručnog štaba Napretka, Ivana Stefanovića. On je u izjavi za RTK istako da su fudbaleri dobrog zdravlja i da je zadovoljan uslovima treniranja. Prolećni deo Super lige Srbije počinje 12. februara. Napredak igra u Novom Sadu protiv Vojvodine, sa kojom deli 4. i 5. mesto na tabeli.