U kruševačkoj kovid ambulanti i dalje porast broja novozaraženih koronavirusom

U kovid ambulanti u Kruševcu beleži se porast broja novozaraženih koronavirusom, a na dnevnom nivou testira se oko 700 gradjana.

-Ovi podaci pokazuju da je trenutna situacija u Rasinskom okrugu nepovoljna, navodi direktorka kruševačkog Doma zdravlja doktorka Marina Kostić. Zbog porasta broja zaraženih gradjana sa težom kliničkom slikom, Kostić apeluje na sugradjane da se vakcinišu jer se jedino na taj način možemo zaštiti od daljeg širenja ove infekcije.

Imunizacija sugradjana obavlja se u Dijagnostičkom centru od 7 do 20 časova a subotom od 8 do 18 sati. Radno vreme kovid ambulante je od 7 do 22 časova.