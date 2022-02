Za aktivne mere zapošljavanja u ovoj godini – šest milijardi i 550 miliona dinara

Raspisani su javni pozivi za aktivne mere zapošljavanja Nacionalne službe zapošljavanja, a novina je, da je ove godine izdvojen veći iznos sredstava za aktivne mere zapošljavnja – šest milijardi i 550 miliona dinara što je za 1,3 milijarde više u odnosu na prošlu godinu.

Raspisano je 12 javnih poziva, većina će trajati do 30.novembra, a to su javni pozivi koji se odnose na poslodavce. Javni poziv za program samozapošljavanja trajaće do 31.marta, a javni poziv za sprovođenje javnih radova do 15.marta. Dva javna poziva koja se odnose na zapošljavanja lica sa invaliditetom će trajati do kraja godine. Veoma je važna stavka da je ove godine povećan iznos subvencija.

Krajem januara na pordučju Rasinskog okruga zabeležno je 18.355 nezaposlenih lica, od toga 8.756 lica sa područja grada Kruševca istakla je PR nacionalne službe zapošljavanja u Kruševcu, Ana Bacić.