Produžen februarski raspust

Predlog o produžetku raspusta iznet je na sastanku Tima za škole, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

„Nakon brojnih konsultacija i nakon sagledavanja celokupne situacije i predviđanja da se pik ovog talasa virusa očekuje sredinom meseca doneo sam odluku o produžetku raspusta. Učenici će spajanjem vikenda, državnog praznika i dodatna dva dana imati ukupno 9 slobodnih dana. Prvi radni dan biće ponedeljak, 21. februar“, rekao je ministar.

„Škole su kao i ranije bezbedne zbog primene i poštovanja epidemioloških mera. Prema pokazateljima, rast broja zaraženih učenika i nastavnika ne prati rast broja zaraženih u opštoj populaciji“, naveo je Ružić.

Apelovao je na učenike i zaposlene u sistemu obrazovanja da tokom predstojećeg raspusta budu odgovorni prema sebi i svojim najbližima i poštuju propisane epidemiološke mere kako ne bi došlo do novih zaražavanja.

Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog ove odluke, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana i umesto do 21. juna trajaće do petka, 24. juna 2022. godine.

Od ponedeljka kombinovana nastava od 5. do 8. razreda i u srednjim školama

Od ponedeljka, 7. februara, u srednjim školama i drugom ciklusu osnovne škole (od 5. do 8. razreda) nastava će se odvijati po kombinovanom modelu (dan za danom, učenici podeljeni u dve grupe), dok će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu pohađati neposredno, odlučio je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola.

Prema podacima iz nadzora preuzetim iz elektronskog sistema „Servis javnog zdravlja“ koje je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u nedelji od 27. januara do 2. februara 2022. godine broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina je bio 4.935 (0,64 odsto) obolelih.

Učešće dece školskog uzrasta u ukupnom broju potvrđenih slučajeva kovida 19 u istom periodu iznosio je 4,8 odsto.

U osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije, ukupno je 87 (0,06 odsto) odeljenja (16 i manje učenika), koja su zbog najmanje tri slučaja infekcije učenika u odeljenju promenila način organizacije rada sa neposrednog rada na onlajn nastavu u poslednjih 10 kalendarskih dana.

Ukupno je 363 (0,9 odsto) odeljenja (17 i više učenika) koja su zbog najmanje dva slučaja infekcije učenika u odeljenju promenila način organizacije rada sa neposrednog na kombinovani model u poslednjih 10 kalendarskih dana i 143 (0,35 odsto) grupa u kojima se iz kombinovanog modela nastave prešlo na onlajn (pojava tri slučaja infekcije učenika) u poslednjih 10 kalendarskih dana.