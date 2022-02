Fudbaleri Napretka doživeli prvi poraz u Antaliji

Kruševljani su izgubili od sedmoplasirane ekipe ruske Nacionalne lige, Baltika, rezultatom 1:0.

Jedini pogodak viđen je u 34. minutu, posle kornera. Imali su Čarapani do tog trenutka nekoliko dobrih prilika da stignu do prednosti, kai i u drugom poluvremenu, ali je do kraja susreta rezultat ostao nepromenjen.

Napredak sutra od 14 sati igra poslednji meč na pripremama u Turskoj protiv ekipe Torpeda iz Gruzije. Ekspedicija Napretka vraća se sa priprema u Antaliji u nedelju.

Prolećni deo prvenstva počinje 12. februara kada Napredak u Novom Sadu igra protiv Vojvodine sa kojom deli 4. i 5. mesto na tabeli Super lige Srbije.

FOTO: FK Napredak