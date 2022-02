IZBORI 2022: Srpska napredna stranka počela izbornu kampanju za parlamentarne izbore

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIC

Predizbornim skupom u Merošini Srpska napredna stranka (SNS) počela je danas izbornu kampanju za parlamentarne izbore koji će se održati 3. aprila.

– Lako je nešto obećati, ali samo radom se može doći do rezultata, istakao je danas lider Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić na predizbornom skupu u Merošini i pozvao građane da izađu na izbore, jer će se na njima, kako je rekao, birati između budućnosti i prošlosti i da pokažu da se delima pobeđuje.

Obrativši se pred više hiljada ljudi, Vučić je rekao da nije mnogo puta govorio pred većim brojem okupljenih. To je, kaže, prilika za sve političare da ne pomisle da su mnogo veliki, i znaju da su ljudi došli da čuju šta je urađeno i šta će zajedno biti urađeno u budućnosti.

„Tačno je da smo uradili više kilometara auto-puteva u Srbiji nego bilo koja vlast u istoriji naše zemlje, da smo uradili pruge koje će tek moći da se koristite, a vozovi će biti jeftinije prevozno sredstvo nego automobil, tačno je da samo da gradili aerodrome,…“, rekao je Vučić.

Potom je istakao da je sve izgrađeno zahvaljujući radu.

„Slušaćete u izbornoj kampanji kako će svi da čine nešto, kako će sve da bude besplatno, a stvari u državi ne idu tako. Dovoljno je da se setite njihove vladavine, da je prosečna plata u Merošini 2010. bila 210 evra, a nama je minimalac u Srbiji prešao 300 evra“, naglasio je Vučić.

Istakao je da plate moraju biti veće, podsetivši da je prosečna plata trenutno 610 evra, te da ne misli da je to dovoljno, i naglasio da će, ako pobedi SNS, do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata preći 1.000 evra.

„Dragan Šutanovac je, kada smo rekli, na početku naše vlasti, da će prosečna plata biti za par godina 500 evra, da će svi tada glasati za SNS. A mi smo već 2020. došli do 500 evra. On je toliko korektan da to više ne negira. Dobro je uvek da postavljamo visoko lestvicu. Ali moramo da budemo realni, racionalni i obektivi“, naglasio je Vučić.

Istakao je da nije pitanje odluke, već rada, držanja javnih finansija pod kontrolom, da se dođe do tih rezultata.

„Morate da razumete da je lako nešto obećati. Lako je onima koji će vam reći ‘mi ćemo to bolje’, imali ste 12 godina pa niste, a opljačkali ste narod, niste ga se setili nijednog sekunda. Od puteva, pruga, bolnica, nigde ništa nije bilo“, dodao je Vučić.

Podsetio je da je, kada je bio u Vranju pre mnogo godina, i pričao o auto-putu, niko nije verovao, kao ni građani u Čačku, Užicu…, ali je na kraju radom izgrađen taj auto-put.

„To ste vi izgradili, mi smo samo na pošten način koristili što ste vi mogli da uradite svojim rukama. Mašine su simbol današnje Srbije“, podvukao je Vučić.

Ukazao je na to da je samo u Nišu otvorio lično sedam fabrika, i da se danas u tom gradu lakše diše.

„U Vranju čak i kada odu investitori koje su neki doveli, mi brzo reagujemo i zapošljavamo ljude i nastavićemo da radimo. Nećemo ostaviti nijedan deo Srbije bez posla“, istakao je Vučić.

Najavio je da će u Merošinu, to jest Oblačinsko jezero biti uloženo pet miliona evra, da će biti obnovljena škola Jastrebački partizani, da će se raditi kanalizaciona i vodovodna mreža.

To su, istakao je, velike promene za Merošinu, kakve nije videla od Drugog svetskog rata.

Vučić je rekao da je ponosan na činjenicu što su pre njega na skupu govorili jedna mlada devojka i troje odgovornih, ozbiljnih ljudi ostvarenih u svojim profesijama, kojima, kaže, niko ništa nema šta da zameri.

„Dobro je da smo takvim ljudima otvorili prostor, jer njih ne treba da se plašimo, već da im otvorimo prostor, da nas vode u drugačiju i bolju budućnost. Ne da čuvamo pozicije, već da dajemo prostor i priliku drugima“, ukazao je Vučić.

Poručio je da je mnogo iskušenja pred Srbijom, imajući u vidu situaciju u svetu i Evropi, jer nismo sami na svetu.

Primetio je da sedam, osam godina sluša kako Srbija neće moći da bude dobra sa svima, kako će nas naterati na nešto, jer ne možemo da sedimo na dve stolice…

„Ne shvataju da mi imamo samo jednu stolicu, stolicu Srbije, srpsku stolicu koju volimo više od svega i nikome ni za šta je ne damo“, rekao je Vučić.

Dodao je i da je prethodna vlast ostavila Srbiji „vruć krompir“ po pitanju KiM i pritisak zapadnog sveta da priznamo tzv. nezavisno Kosovo, ali je ova vlast, kaže, radila polako, tiho i čuvala zemlju, KiM, Srbiju, i srpski narod gde god živeo na prostoru SFRJ.

I nije bilo ratova, sukoba, ni „Oluje“, ni „Bljeska“, naglasio je Vučić.

„A, onima koji danas vama, koji se sećate 1999. godine, poručuju – nikad se ne zna, možda hoćemo, možda nećemo… Ja poručujem – ne da i neće narod Srbije u NATO. Zato će narod Srbije znati da izabere i 3. aprila“, poručio je Vučić.

Kako je rekao, narod Srbije voli svoju vojnu neutralnot, svoju, a ne tuđu vojsku, i hoće da sami čuvamo nebo, da imamo snažnu vojsku, da niko ne može suverenitetu zemlje da zapreti.

U tom smislu najavio je da će se za nekoliko dana videti koliko je Srbija snažija, a građani će se, kaže, obradovati nekim sistemima, od kojih su neki među najmoćnijim oružjima u svetu.

„Nikada više Srbija neće nikome biti lak plen. Srpski narod je slobodarski i nikada neće dozvoliti da neko tu slobodu ugrozi“, poručio je Vučić.

Dodao je i da je ponosan što niko od njegovih saboraca nije ružnu reč rekao o političkim protivnicima, kojima bi, sa druge strane, kako kaže, svako gostovanje propalo ako ne bi njegovo ime pomenuli „120 puta“, jer ne znaju ništa osim da mrze onog ko radi i gradi, dok oni dobaciju.

„Zato im se žuri, zato nervoza, jer znaju da Srbija ima budućnost, pa računaju da mogu još jednom da opljačkaju, pa šta im bog da. Nema povrtaka u prošlost, Srbija neće nazad, nego napred i niko ne može da je zaustavi“, poručio je Vučić.

Primetio je, kaže, i nevericu na licima ljudi kada su čuli da je Srbija u poslednje dve godine najbrže rastuća ekonomija u Evropi, što je sasvim tačno, a to je zato što, dodaje, ne verujemo u sebe, jer smo naučeni da smo u ekonomiji najgori.

Istina je, dodao je, da zaostajemo za evropskim zemaljama, ali ubrzano tu razliku smanjujemo.

Istako je i da će Srbija imati svega dovoljno ako se nešto desi u svetu, da svega ima dovoljno i da će uvećati rezerve gasa, nafte i naftnih derivata.

„Pred nama zbog svetskih okolnosti neće biti lak period, ali u Srbiji za razliku od nekih drugih zemalja neće biti gladi. Osigurali smo da imamo dovoljno pšenice i kukuruza u rezervama. Evo domaćini na jugu Srbije se ne smeju kada o tome govorim. Kada je Kina počela da kupuje sve, rekao sam – da i mi moramo“, rekao je Vučić.

Istakao je da se nada da neće doći do nekog sukoba u svetu, ali da su u pitanju, kako je rekao, zemlje koje su dve od pet najvećih proizvođača pšenice u svetu.

„Vaša država se ponašala odgovorno i na današnji dan imamo svega dovoljno“, naglasio je Vučić i dodao da jedino nemamo dovoljno nafte i gasa, niti soli, jer ih nemamo na teritoriji naše zemlje, ali da smo se za so snašli, kao i da ćemo uvećavati sve više rezerve gasa, nafte i naftnih derivata.

To možemo samo kada imamo punu finansijsku stabilnost kao što je sada slučaj, napomenuo je Vučić.

Onima sa strane koji misle, kako je rekao, da je Srbija šaka zobi, poručio je da će Srbija šta god da se desi imati svoju politiku – poštovaće međunarodno javno pravo, biće na evropskom putu, gradiće dobre odnose sa SAD, ali neće kvariti odnose sa Kinom i Rusijom.

„Tu našu politiku niko ne može da promeni. To je jedina politika uz koju Srbija može da opstane i garantuje bezbednost našem narodu u Republici Srpskoj i regionu, i da više nikada ne dozvoli da se Srbi proteruju, jer je mnogo snažnija“, istakao je Vučić.

Vučić je rekao i da mu i kada je Srbija bila pod najtežim pritiscima ili kada trpi uvrede onih koji bi, kako kaže, da imaju obraza trebalo da ćute i da ne komentarišu nečiji rad i vređaju, nikada nije bilo teško, jer je znao koliko ima dobrih i vrednih ljudi u Srbiji koji su doprineli da se zemlja izvuče iz ambisa i postane najbrže rastuća ekonomija.

„To je sve zahvaljujući vama, promenilo se sve u glavama naših ljudi. Zato neću da radim ono što oni rade, samo kukaju i samo kukaju. Nemoj da kukaš, uzmi stvari u svoje ruke, radi vredno, marljivo, vratiće se sve i tebi i našoj zemlji“, poručio je Vučić okupljenim građanima i dodao da „pokazujemo da možemo da budemo vredniji od drugih i to donosi rezultat“.

„Pitaju me novinari ovde zašto ćutite, a napadaju vas. Šta da govorim kada neko kaže Aleksandar Vučić bio u Kini i tražio od Si Đinpinga oružje i stiže za koji dan. To vam govore ljudi koji su vodili državu i vojsku. Pa mi čekamo tri, tri i po godine na to oružje, to su veliki sistemi, to se ne rešava za tri dana“, ukazao je Vučić.

Ocenio je da politički protivnici to rade iz nemoći, jer je njihov program, kako kaže, „srušićemo spomenik Stefanu Nemanji, Beograd na vodi..“

„Hoćete li da izgradite nešto. Rušili ste od 2012, kažite šta ćete da napravite“, upitao je Vučić.

Građanima je rekao i da mu mnogo znači njihova podrška, da mu je puno srce kada vidi ovoliko okupljenih u maloj Merošini.

„Zajedno moramo mnogo da uradimo, potrebni su rad i trud, da verujemo“, istakao je Vučić i pozvao građane da izađu na izbore 3. aprila, jer će se na njima, kako je rekao, birati između budućnosti i prošlosti, i onih koji žele da vrate Srbiju u prošlost.

„Znate vi da izaberete zbog naše dece i naše budućnosti. Idemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, posle svih laži i uvreda, da pokažemo da dela ne mogu da se pobede. Do konačne pobede. Živela Srbija“, poručio je Vućić na kraju obraćanja.

Himnom Srbije “Bože pravde”, u izvođenju Marka Milisavljevića, skup je počeo oko 12 sati na stadionu Fudbalskog kluba “Rad”, gde su se okupile brojne pristalice SNS iz Merošine i okolnih mesta. Podršku SNS okupljeni građani su iskazivali transparentima “Zajedno možemo sve, dela govore”, stranačkim, kao i zastavama Srbije.

Na početku skupa emitovan je video spot o dosadašnjim rezultatima vladajuće stranke, a na stadionu su bile i građevinske mašine, kao i bager “Radiša”, kao simbol izgradnje i velikih investicija u infrastrukturu Srbije u poslednjih sedam godina.

Vučić je ranije danas, na putu ka Merošini, na instagramu objavio video u kojem poručuje da je SNS izabrala to mesto za prvi predizborni skup da bi, kako je naveo, pokazali da žele da čuju sve ljude u Srbiji, ne samo one u centrima gradova. Vučić je naveo da žele da razgovaraju sa onima koje retko ko želi da čuje i koje malo ko sluša.

Republička izborna komisija (RIK) u četvrtak je proglasila izbornu listu SNS za narodne poslanike čiji je nosilac Vučić, a prva na listi je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju dr Danica Grujičić.