Edukativni centar Kruševac predstavio izveštaj – Mapiranje medija u Rasinskom okrugu i pregled medijskih objava vezanih za rodnu ravnopravnost i mlade

Edukativni centar Kruševac predstavio je Izveštaj – Mapiranje medija u Rasinskom okrugu i pregled medijskih objava (koje se odnose na rodnu ravnopravnost i mlade), u okviru projekta „RODNI REFLEKTOR za MLADE – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”.

Bio je to prvi u nizu konsultativnih sastanaka sa lokalnim relevantnim akterima, nakon koji će biti organizovane i Info sesije za mlade o rodnim stereotipima u medijima i delovanju na njihovom suzbijanju, a do kraja marta sprovodi se i informaciono-komunikaciona kampanja “Jednakost je priRODNA”. Projekat se realizuje u partnerstvu KrusevacPressa i Edukativnog centra Kruševac do kraja maja, a u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ koji podržava Švedska.