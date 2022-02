Istorijski arhiv organizuje stručno predavanje i usavršavanje o vođenju arhivske knjige

U saradnji sa Privrednom komorom, Istorijski arhiv u Kruševcu organizuje stručno predavanje i usavršavanje u vezi sa vodjenjem i dostavljanjem arhivske gradje, odnosno vodjenjem arhivske knjige čiji je rok za dostavljanje do 30. aprila tekuće godine. Za neispunjavanje obaveza iz Zakona o arhivskoj gradji, novčane kazne za pravna lica kreću se od 50 hiljada do 2 miliona dinara, a za ovlašćena lica do 150 hiljada dinara.

Direktor Istorijskog arhiva u Kruševcu Nenad Sokolović, istakao je da arhiv organizuje radionice, seminare i predavanja i u susednim opštinama Rasinskog okruga.