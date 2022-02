IZBORI 2022: Aleksandar Ćirić iz Trstenika – kandidat SNS za narodnog poslanika

Na listi „Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve“ koju je predložila Srpska napredna stranka, naćiće se Aleksandar Ćirić iz Trstenika.

On je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, naglasio da su rezultati najvažniji i da će građani to prepoznati 3.aprila za kada su zakazani Izbori za Narodnu skupštinu republike Srbije. Mi smo u prethodnom periodu radili na revitalizaciji privrede i svih njenih grana. Imamo rezultate i to će biti naša kampanja , da predstavimo te rezultate, rekao je izmedju ostalog Aleksandar Ćirić kandidat za narodnog poslanika iz Trstenika na listi „Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve“ koju je predložila Srpska napredna stranka.