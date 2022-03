Predsednik Vučić: Srbija se na GS UN pridružila osudi napada na Ukrajinu, nismo podržali sankcije Rusiji

Izvor: RTS, FOTO TANJUG/ RADE PRELIC

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, u obraćanju javnosti povodom razvoja situacije u Ukrajini, da su tektonske promene na svetskoj političkoj sceni, a Srbija se nalazi u teškoj situaciji. Srbija se na sednici Generalne skupštine UN pridružila osudi napada na Ukrajinu, u tekstu se nisu pominjale sankcije, rekao je Vučić. Predsednik je izrazio bojazan da će doći do izbacivanja Rusije iz UN, što bi omogućilo promenu Rezolucije 1244, koja je važna zbog pitanja KiM. Formirali smo devet ili deset timova koji će pratiti situaciju sa naftom, gasom, hranom, kaže predsednik. Formiran i tim za humanitarnu pomoć Ukrajini.

Aleksandar Vučić govorio je o razvoju situacije u Ukrajini i planovima i merama države u cilju zaštite privrednog i finansijskog sistema naše zemlje.

Vučić je rekao da mu nikada nije bilo teže i da se u najlošijem raspoloženju obraća u poslednjih deset godina.

„Kriza zbog rata u Ukrajini pogađa dramatično Srbiju. Ono što nije lako objasniti je veza politike i ekonomije, uticaja politike na ekonomiju, pritisaka na koje smo izloženi i svega što nam predstoji“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, od petka su se dogodile promene, ceo svet je postao drugačiji za samo tri, četiri, pet dana i ništa više nije isto.

Sve ono što smo juče znali ne liči na ono kroz šta prolazimo danas, kaže predsednik Srbije.

Tektonske promene na svetskoj političkoj sceni, Srbija se nalazi u teškoj situaciji, rekao je on.

To nije pitanje ispravnosti našeg stava već neverovatnih okolnosti koje su nas dovele u tešku situaciju, napomenuo je Vučić.

„U prethodnih 48 sati nisam obaveštavao sa kim smo bili u kontaktu, ne postoji predstavnik nijedne važne dražve, a da nismo razgovarali. Razgovarao sam sa Ursulom fon der Lajen, od predstavnika Nemačke, SAD, Francuske, razmenjivao poruke oko svih važnih pitanja – od glasanja za deklaraciju i rezoluciju do sankcija koje se uvode Rusiji“, rekao je Vučić.

„Srbija je suočena sa ogromnim pritiskom u kojem nije pitanje možete li kao pojednac da nešto održite ili ne“, kaže on.

Malo koga interesuje šta se zbivalo 1999. godine, rekao je predsednik.

Zahvaljujem se predsednici EK i predsedniku Evropskog saveta i američkim predstavnicima na korektnosti što su me saslušali, kaže on i dodaje da njihova javna mnjenja nemaju strpljenja ni trpeljivosti da čuju bilo kakav uravnoteženiji stav od najtvrđe mogućeg protiv Rusije.

Srbija se na sednici Generalne skupštine UN pridružila osudi napada na Ukrajinu, rekao je Vučić.

U tekstu se ne pominju bilo kakve snakcije, ali s naše strane je važno da osudimo urušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje članice, istakao je Vučić.

„Srbija je u prethodnim danima čuvala svoju poziciju, od ukupno 13 akata glasali smo za 4 akta, a za 9 nismo mogli, jer se ticalo uvođenja sankcija ili bankarskom sektoru ili avio-saobraćaju ili direktno pojedincima od Putina, Lavrov, Peskova do svih ostalih“, rekao je Vučić.

Pridruživali smo se svakoj osudi teritorijalnog integriteta kako god su oni to nazivali.

„Smatramo da to jeste principijalna, ozbiljna i odgovorna pozicija države Srbije koja nikada nije narušavala međunarodno pravo“, dodao je Vučić.

Mislim da je ovo tek početak, pritisci na našu zemlji biće ogromni u narednom periodu, poručio je Vučić.

Ukazao je da ćemo prisustvovati potpunom rušenju postojećeg poretka. Naglasio je da Srbiju u narednom periodu očekuje nekoliko političkih zamki.

„Ne zbog toga što brinu o Rusiji i Ukrajini, ne sekira to mnogo neke ljude u regionu, oni sve što rade rade da bi srušili Srbiju. Videli ste da su Albanci uputili zahtev da postanu punopravna članica NATO-a, a da su dobili podršku Turske“, kaže Vučić.

Ono što mogu da predviđam, to je da će neka od sledećih inicijativa biti isključenje Ruske Federacije iz UN, naglasio je.

„Već vidim inicijative u određenim zemljama i to govorim zbog toga što nama sledi i kako to zamišljaju i Albanci na Kosovu i neki drugi. Planiraju da na osnovu člana 6 Povelje UN povedu raspravu o izbacivanju Rusije iz UN, posle toga ostaje pritisak na Kinu da dođe do promene Rezolucije 1244 i posle promene Rezolucije 1244 nemamo pravni osnov po kojem bismo se pozivali na međunarodno pravo i očuvanje našeg teritorijanog integriteta, kao što ga danas imamo, i zatim sledi proznanje zemalja NATO-a i EU, onih koje to do sada nisu uradile, o nezavisnosti Kosova“, poručio je Vučić.

Istakao je da je to ideja albanskih lobista i da su to predstavljali međunarodnim predstavnicima.

„Da li je to moguće ili nije – uopšte ne isključujem tu mogućnost. Da li će neko da kaže da tehnički nije moguće, svašta sam mislio da nije moguće, a u ovih tri, četiri dana sam video da je moguće“, naveo je Vučić.

Poručio je da je to samo jedan deo problema. Drugi deo problema, kako kaže, je ukoliko budemo čuvali našu poziciju dalje ugrožavanje ekonomske pozicije Srbije, kroz manje investicija u budućnosti.

Predsednik Vučić istakao je da je Srbija jedina zemlja na teritoriji Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje kakvu reakciju Rusije očekuje posle glasanja Srbije u UN i da li je ugrožena cena gasa i snabdevanje i dodao da posle onog što je danas uradila BiH, Srbija jedina koja nije uvela sankcije Rusiji u Evropi.

Predsednik Srbije kaže da građani ne treba da brinu i da će hrane biti dovoljno za domaće potrebe, pa čak i za izvoz.

Vučić je rekao da su naručene velike količina mleka u prahu koje treba da stignu, a da je sve ostalo od rezervi hrane obezbeđeno.

Prema njegovim rečima, Srbija ima dvostruko više pšenice od njenih potreba i da je posađena na 620.000 hektara.

Rekao je da je Severna Makeodnija tražila 50.000 tona pšenice i 25.000 tona kukurza i da to može odmah da joj se isporuči, kao i da će imati pšenice i kukuruza i za region, Crnu Goru, Albaniju, BiH.

Ima dovoljno brašna tip-500, kaže predsednik i dodaje da će ga biti dovoljno i za hleb „Sava“.

Kada je reč o merama koje će biti preduzete, Vučić je rekao da se još neće ograničavati izvoz.

Vučić je rekao da postoje potencijalni problemi sa izvozom jagoda i jabuka u Rusiju, ali da će za domaću upotrebu biti dovoljno voća i povrća od paradajza, krastavca, višnje i trešnje.