Promocija Konkursa za vojne škole u OŠ „Dragomir Marković“ i kruševačkoj Gimnaziji

Ministarstvo odbrane Srbije raspisalo je Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Vojno-medicinsku akademiju, Srednju stručnu vojnu školu i Vojnu gimnaziju. Tim povodom organizovana je promocija u Osnovnoj školi „Dragomir Marković“, kao i u kruševačkoj Gimnaziji.

Konkurs za upis u vojne škole počeo je 15. februara i traje do 31. marta. Potrebna dokumenta za upis mogu se dostaviti lično ili putem pošte. Takodje, zainteresovanim kandidatima na raspolaganju je i obilazak vojne škole i vojne akademije svake subote do kraja konkursa od 10 do 12, odnosno, od 11 do 14 časova. Sve potrebne informacije se mogu naći na sajtu Vojske Republike Srbije.