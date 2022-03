Koronavirus – dve godine kasnije

Pre dve godine, 6. marta 2020. u Srbiji je otkriven prvi slučaj kovida 19, koji je do sada u našoj zemlji odneo 15 hiljada života.

Virusom je u protekle dve godine zvanično inficirano oko dva miliona ljudi, a stručnjaci kažu da će ovaj nevidljivi neprijatelj ostati među nama, odnosno to će biti virus sa kojim ćemo nastaviti da živimo, a on će sudeći po dosadašnjem ponašanju menjati svoje varijente i oblike. Međutim, procene su da nam korona neće u budućnosti praviti neke veće probleme zbog prokuženosti i vakcinacije. Lekari koji su danonoćno radili na suzbijanju ove bolesti i dalje su oprezni u odgovoru da li smatraju da se bliži kraj pandemije, jer je posle dve godine teško prihvatiti da korona neće biti glavna i prva vest. Prema procenama lekara najteži period je pojava delta soja kovida, od septembra do kraja prošle godine. Tada je najviše zbrinutih kojima je bio neophodan kiseonik, а 20 оdsto obolelih je odmah moralo da bude smešteno u jedinice intenzivnog lečenja.

– Smrtnost intubiranih, odnosno onih na respiratorima širom Srbije bila je veća od 90 odsto, Iako lekari smartaju da je to najitntenzivniji atak korone na ljude i ceo zdravstveni sistem , ni sam početak pojave kovida nije bio lak. Epidemiolog Predrag Kon naglasio je da se nalazimo u fazi opadanja aktivnosti koronavirusa, ali da je epidemijska situacija i dalje nesigurna. Ponovio je da je vakcinacija izlaz iz situacije ali da to, izgleda, više niko ne sluša. Ono što je opet neka opomena, kaže Kon, jeste da se tokom ovo nedelje uočava usporavanje pada novozaraženih, što znači da se ne poštuju mere.