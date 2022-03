Filijala zdravstvenog osiguranja Kruševac – rad usklađen sa potrebama osiguranika

Potvrde za oslobađanje participacija za 2022. koliko su važile u prethodne dve godine, važe i dalje, podsećaju iz Filijale zdravstvenog osiguranja u Kruševcu.

-Korona je postavila nove uslove rada svim službama i delatnostima, pa tako i našoj, a mi smo od početka pandemije uskladili rad sa osiguranicima, tako da smanjimo kontakte i ubrzamo proces rada, istakao je direktor filijale Rebubličkog zdravstvenog osiguranja za Rasinski okrug, Dragi Marković.

-Početkom svake kalendarske godine potpisujemo ugovore sa apotekama i ove godine to je 18 sa teritorije okruga, dodao je Marković, napominjući da se u filijali uveliko radi na uvođenju sistema kompletne digitalizacije

Za one koji će pravo na oslobađanje plaćanja participacije ostvariti u tekućoj godini otvoren je Kol centar 037/ 417-791, a sve u cilju bržeg informisanja građana i bezrazložnog pravljenja redova i gužvi. Podsećamo, osiguranici kod kojih postoji predlog za produžetak sprečonisti za rad ne moraju fizički da dolaze u filijalu, već to po automatizmu to radi izabrani lekar, šaljući kompletnu medicinku dokumentaciju na komisijsko veštačenje.