Temperaturna kolebanja tokom februara nisu izazvala oštećenja poljoprivrednih useva

Vremenska, odnosno, temperaturna kolebanja, od neuobičajeno visokih, prolećnih tokom februara, do babamartovskih mrazeva, nisu izazvale oštećenja kod poljoprivrednih useva, podaci su sa terena Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, koje nam prenosi savetodavac za melioraciju zemljišta, Snježena Vujinović.

Naime, snežni pokrivač zaštitio je mlade i nežne biljke od izmrzavanja. Ratarima, koji, to do sada nisu obavili, predstoji jedna od najvažnijih agrotehničkim mera za ostvarivanje kvalitetnog i sigurnog prinosa, a to je, prihrana ozimih žitarica azotnim đubrivima, za šta se najčešće preporučuje , Kan ili An đubrivo, podsetila je Vujinović.