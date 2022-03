Na predstojećem Svetskom prvenstvu u atletici, koje će se održati od 18. do 20. marta u beogradskoj Areni, biće 141 sudija iz naše zemlje, od toga 26 – toro iz Sudijske organizacije za Kruševac i centralnu Srbiju a iz svetsкe atletike dolazi 19- oro sudija.

Poslednjih godina se mnogo radilo na razvoju atletike u našem gradu ipak Kruševac neće imati predstavnika na Svetskom prvenstvu. Atletski sudija mora da sudi sve discipline u atletici, osim brzog hodanja, za to se polaže poseban ispit, Balkanijada nam je bio tzv, generalni ispit za takmičenje u Areni a u svetskoj atletici su do detalja definisana pravila – od držanja tela, hodanja do nošenja opreme za sudije sa licencom kojih će na samom takmičenju biti 19- oro a ostalih sedmoro iz naše organizacije raspoređeni su u drugim službama ovog velikog sportskog događaja – ističe Ljuba Milenković predsednik Sudijske organizacije za Kruševac i centralnu Srbiju.