SRPSKA LIGA ISTOK: Trajalu derbi sezone, poraz Meševa

U 18. kolu Srpske lige Istok, Trajal na Gradskom stadionu u Kruševcu dobio derbi sezone protiv Budućnosti (2:0), i za još jedan korak se približio šampionskoj tituli.

Golovima Krstića i Jovića „gumari“ su zasluženo došli do važne pobede i ima sada dva boda više od Budućnosti, direktnom rivalu u borbi za Prvu ligu.

Meševo je bilo nadomak osvajanja barem jednog boda u meču protiv Pčinje iz Trgovišta. Nerešeno je bilo sve do samog isteka sudijske nadoknade, kada je Nikola Arsić na šokantan način zatresao mrežu domaćina, tako što je sa četrdesetak metara uputio loptu u luku ga golu Obradovića, posle čije je loše procene i intervencije lopta zasela u mrežu, a gostujući tim došao do minimalne pobede sa 1:0 i do sva tri boda! Sa 14 bodova, Meševo je i dalje na 12. mestu tabele.

U narednom, 19. kolu Srpske lige Istok, Trajal gostuje u Leksovcu Dubočici a Meševo u Brzom Brodu istoimenom timu .

