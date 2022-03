IZBORI 2022: Član Predsedništva Srpske napredne stranke Tomislav Momirović posetio opštinu Varvarin

U okviru predizborne kampanje za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, član Predsedništva Srpske napredne stranke Tomislav Momirović danas je posetio opštinu Varvarin, gde je razgovarao sa građanima i tom prilikom poručio da je Srbija danas jedno veliko gradilište, za razliku od nekih prošlih vremena.

Tomislav Momirović je pozvao birače da u nedelju izađu na birališta i da odaberu siguran put, kako bi Srbija i dalje napredovala, a to je moguće samo ako državu vodi odgovorna i ozbiljna vlast. On je podsetio i da je, u odnosu na period do 2012. godine, Srbija danas ponosna zemlja i cenjena u svetu.