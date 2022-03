OSVRT NA SPORTSKI VIKEND

U vikendu za nama kotrljale su se fudbalske lopte, a nisu mirovale ni kugle. Novi Napretkov trener debitovao je pobedom u prijateljskoj utakmici. Trajal je na gostovanju podelio bodove, kao i ekipa Meševa. Na gostovanje su išli i košarkaši Napredak Juniora, ali bez uspeha. Za razliku od njih, kuglaši Car Lazara su pobeduli i na najbolji način završili sezonu.

Fudbaleri Napretka iskoristili su reprezentativnu pauzu u prvenstvu Super lige Srbije za prijateljsku utakmicu protiv ekipe Radničog iz Niša u kojoj su u subotu na gradskom stadinou pobedili rezultatom 1:0. Kruševljane je do pobede doveo centarfor Alen Melunović golom u 22. minutu. Kojčić, koji se našao u kaznenom prostoru gostiju spustio je loptu glavom Melunoviću, a on iz prve, iz neposredne blizine, je zakucao u mrežu Radničkog. Kruševljane je vodio novi strateg Zoran Milinković kome je ovo bio debi na klupi Napretka. Prvenstvo Super lige nastavlja se u petak, 1. aprila, kada Napredak u 29. kolu gostuje Novom Pazaru. Važna utakmica za Napredak jer se u naredne dve utakmice odlučuje koje ekipe idu u plej of, a koje će se boriti za opstanak u ligi. Da bi mirno dočekao kraj sezone Napretku su potrebne pobede i u Pazaru, a potom i kod kuće protiv Metalca.

Za razliku od našeg najelitnijeg fudbalskog takmičenja u vikendu za nama igrale su se utakmice nižih rangova. U Srpskoj ligi Istok ekipa Trajala igrala je nerešeno 2: 2 u Leskovcu protiv Dubočice. Golove za Trajal postigli su Stefan Golubović u 8. i Predrag Pavlović iz penala u 40. minutu. Druga kruševačka ekipa u ovom rangu takmičenja, Meševo odigrala je bez golova u Brzom Brodu protiv istoimene ekipe. Na tabeli Srpske lige Istok Trajal je sa 42 boda na drugom mestu, dok je Meševo na trinaestom.

Pored fudbalera, tokom vikenda bili su aktivni i kruševački kuglaši. U poslednjem susretu Prve lige za kuglaše, kruševački Car Lazar je kao domaćin savladao Kuglaški klub Tvrđava iz Smedereva rezultatom 3.114 prema 2.934 oborena čunja, odnosno 7:1 u korist domaćina, igrač na igrača. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Bogdan Dramićanin sa 549 oborenih čunjeva i Ljubiša Zdravić sa 540. Ovo je bio poslednji susret kuglaša u ovoj sezoni. U konkurenciji od deset ekipa kruševački Car Lazar osvojio je 5. mesto. Pobedom protiv Pak Prometa kuglaši trsteničke Prve petoljetke vraćaju se u Super ligu iz koje su odsustvovali jednu sezonu.

U pretposlednjem kolu košarkaške Druge lige plej aut, Napredak Junior izgubio je su Nišu od ekipe Car Konstantint rezultatom 91:86.