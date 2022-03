Za devet meseci zabavni park „Šarengrad“ postao najatraktivnija lokacija u Kruševcu

Veliki broj realizovanih sadržaja i rekordan broj posetilaca, potvrđuju da je u proteklih 9 meseci koliko postoji i radi, zabavni park „Šarengrad“ postao najatraktivnija lokacija u Kruševcu.

Uveliko traju pripreme za letnju sezonu koju ćemo dočekati sa dva nova igrališta, ali i sa preuređenim prostorom i novim dekorativnim detaljima. Iglalište, namenjeno starijoj populaciji obuhvata terene za basket, odbojku, rukomet i tenis. U završnoj je fazi i prostire se na površini od 650 kvadrata. Izgradnja drugog, odnosno Vertikalnog igrališta biće završena u roku od 2 do 3 meseca. Sredstva su obezbeđena iz sopstvenog budžeta, istakla je direktorka TO Suzana Milosavljević i naglasila da su svi projeti od 2015. godine do sada, realizovani uz podršku Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacije, kao i grada Kruševca.