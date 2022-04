IZBORI 2022: Srbija je glasala

U Srbiji je u 20 časova zatvorena većina birališta i počelo je prebrojavanje glasova. Građani su danas mogli da glasaju za predsednika Republike, narodne poslanike, kao i za lokalne skupštine u Beogradu, Boru i još 12 opština. Pravo glasa na predsedničkim i parlamentarnim izborima imalo je 6.502.307 birača. U Kruševcu se glasalo na 132 biračka mesta. Prema poslednjim podacima Gradske izborne komisije sa 8 kontrolnih izbornih mesta – na teritoriji grada Kruševca do 18 sati glasao 55,9 odsto građana. Upisanih birača bilo je 106.678. Do 18 časova u Brusu je glasalo 54,8, Aleksandrovcu 52,2, Trsteniku 49,2, a u Varvarinu 45,7 odsto upisanih birača.

Dežurna ekipa Televizije Kruševac obišla, je oko 20 časova izborno mesto u Dedini. Predsednica biračkog odbora ocenila je da je izborni dan protekao u najboljem redu i da je izlaznost velika.

Prema poslednjim podacima do 19 časova na izborima u Srbiji glasalo je 54,6 odsto građana, navode iz Cesida i Ipsosa. U Srbiji se glasalo na 8.255 biračkih mesta, od kojih je 29 mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a dijaspora je glasala na 77 biračkih mesta. Direktor RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je na konferenciji za novinare da očekuje da izlaznost na izborima bude između 58 i 60 odsto.

Naveo je da će RIK sutra u 20 časova objaviti preliminarne rezultate izbora, a u međuvremenu će rezultati moći da se prate na veb prezentaciji na sajtu Republičke izborne komisije.

RIK: Do 18 časova izlaznost na izborima je 50,82 odsto, od 6.502.307 ukupno upisanih birača, saopšteno je na konferenciji za novinare Republičke izborne komisije.

„Imali smo jednu situaciju u Kruševcu, birački odbor je u skladu sa zakonom i svojim uputstvom izašao na glasanje van biračkog mesta u tročlanoj komisiji. Međutim, tom prilikom napadnuti su od strane kako sam informisan nekoliko momaka, njima su otete potvrde, oni su slikali te potvrde. Policija je brzo intervenisala, pronašla je počinioce, izborni materijal je vraćen, a identifikovana su lica i sprovodi se dalji postupak protiv njih“, naveo je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

FOTO TANJUG/ DRAGAN KUJUNDZIC/Za predsedničke i parlamentarne izbore, glasalo se i u Mesnoj zajednici Čitluk, glasačko mesto broj 50. Od upisanih 1478 glasača do 18 časova u ovoj Mesnoj zajednici pravo glasa iskoristilo je 66% građana.

Na teritoriji Mesne zajednice Jasika u Osnovnoj školi Stanislav Binički u birački spisak upisano je 1.424 birača. Do 18 sati, po rečima predsednika biračkog odbora Ljubodraga Rajkovića, izašlo je oko 800 gradjana što je blizu 57 posto upisanih birača.

Oko 16 časova ekipa Televizije Kruševac obišla je izborna mesta u Velikim Kupcima i Gornjem Stepošu. Na oba izborna mesta izbori proces se odvija nesmetano, a beleži se i velika izlaznost.

Biračka mesta na teritoriji opštine Brus otvorena su na vreme. Prema podacima opštinske izborne komisije do 16 sati glasalo je 43,8 odsto punoletnih građana ili 5.695 birača.

Izlaznost građana na glasanje u opštinama Rasinskog okruga – U opštini Varvarin glasa se na 40 biračkih mesta. Glasačko pravo ima 14.980 punoletnih građana. Do 15 sati izlaznost u Varvarinu je 33,1 odsto, a u Ćićevcu 42,7 procenata, od 7.368 upisanih birača koji glasaju na 18 biračkih mesta. Do 13 časova, u opštini Aleksandrovac izlaznost je 18,3 % od 21.797 upisanih birača. U Aleksandrovcu se glasa na 61-nom biračkom mestu. U opštini Trstenik glasačko pravo ima 34.577 punoletnih građana koji glasaju na 67 biračkih mesta. Do 14 sati u Trsteniku je glasalo oko 30 % građana sa pravom glasa. U opštini Brus je 28 biračkih mesta i sva su otvorena na vreme u 7 časova. Sa glasačkim pravom je 13.004 građana. Izlaznost za ovu opštinu biće saopštena nakon nakon 20 časova, po zatvaranju biračkih mesta.

I u Osnovnoj školi “ Jovan Popović“ danas se glasa i to na dva biračka mesta: 9 i 11. Na biračkom mestu broj 9 od upisanih 1376 glasača do 12 časova glasalo je njih 330, dok je na biračkom mestu broj 11 u istom vremenskom periodu, od upisanih 1527 glasalo više od 400 glasača.

U selima Zdravinje, Veliki Šiljegovac i Kaonik na biraćkim mestima 106, 14,15 i 78 glasa se bez problema od 7 sati, kada su biračka mesta i otvorena.

U Zdravinju glasao je načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Andjelić koji je naglasio da se glasa u duhu demokratičnosti bez kršenja izborne procedure što samo raduje jer se Srbija razvija u dobrom duhu jačanja institucije i demokratizacije. Tako je i u Velikom Šiljegovcu gde je na 2 mesta upisano 924 odnosno 943 birača. Na biračkom mestu 78 u Kaoniku u birački spisak upisano je 945 birača.

Za predsedničke i parlamentarne izbore glasa se i u Mesnoj zajednici Veselin Nikolić, biračko mesto broj 15. Prema rečima potpredsednika Vladimira Ošapa, na ovom biračkom mestu upisano je 1844 glasača, glasanje se odvija bez ikakvih problema, a prvi glasač je svoje građansko pravo ostvario odmah nakon otvaranja biračkog mesta, u 7 časova i 1 minut.

Prema rečima predsednika opštinske izborne komisije u Trsteniku, Aleksandra Minića, sva glasačka mesta krenula su sa radom na vreme , a glasanje protiče bez većih problema. Do 14 sati u trsteničkoj opštini glasalo je oko 30 procenata glasača.

Izlaznost građana na glasanje u opštinama Rasinskog okruga do 13 časova – U opštini Aleksandrovac do ovog vremena izlaznost je 7,8 % od 21.797 upisanih birača. U Aleksandrovcu se glasa na 61 biračkom mestu. U opštini Ćićevac izlaznost je 28,5 % od 7.368 upisanih glasača koji glasaju na 18 biračkih mesta. U opštini Varvarin glasa se na 40 biračkih mesta. Glasačko pravo ima 14.980 punoletnih građana, a izlaznost je za sada 21,1 %. U opštini Trstenih glasačko pravo ima 34.577 punoletnih građana koji glasaju na 67 biračkih mesta. Od opštinske izborne komisije Trstenik saznajemo da je do 13 sati glasalo 12,3 % građana sa pravom glasa. U opštini Brus je 28 biračkih mesta i sva su otvorena na vreme u 7 časova. Sa glasačkim pravom je 13.004 građana. Izlaznost za ovu opštinu biće saopštena nakon nakon 20 časova, po zatvaranju biračkih mesta.

Tokom prepodneva svoje biračko pravo iskoristili su i predstavnici lokalne samouprave i kandidati za narodne poslanike opštine Trstenik.

Izbori na svim biračkim mestima opštine Aleksandrovac protiču normalno i prema informacijama koje smo dobili u opštinskoj Izbornoj komisiji, do 10 časova glasalo je 7,8 odsto punoletnih građana Župe.

Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović glasala je u 10 sati u Osnovnoj školi „Nada Popović“ i pozvala sugrađane da glasaju i ispune svoju građansku dužnost.

Zamenik gradonačelnice, Aleksandar Jovanović, glasao je u 11 sati u Mesnoj zajednici Mudrakovac, a kako protiče glasanje u ovoj izbornoj jedinici, zabeležila je naša reporterska ekipa.

Na biračkom mestu broj 14 u Gimnaziji tačno u 8 i 30 sati glasao je direktor BIA Bratislav Gašić. On je na biralište došao sa porodicom.

Inače na ovom glasačkom mestu upisano je 1588 građana. Predsednik Skupštine grada Kruševca

Predrag Vukićević svoju građansku dužnost obavio je tačno u 8 sati na biračkom mestu br. 22 na Bazenima.

Na Bazenima glasaju građani koji žive na Bagdali i tu je i biračko mesto 21 na kojem je u 7 i 30 glasala narodna poslanica Nevena Đurić.

U 8 časova ekipa RTK bila je na biračkom mestu 26 u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“.

U Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ Mesna zajednica Lazarica, na biračkom mestu 25, u 8 sati glasao je Zoran Tomić narodni poslanik u dosadašnjem sazivu Republičkog parlamenta.

Naša reporterska ekipa obišla je otvaranje četiri biračka mesta i sva su otvorena na vreme, osim biračkog mesta broj 12 -Mesna zajednica Centar, gde je otvaranje kasnilo zbog prebrojavanja biračkog materijala.