IZBORI 2022: 8 kandidata u trci za Andrićev venac

Na predsedničkim izborima učestvuje ukupno osmoro kandidata, a njihov redosled na glasačkom listiću Republička izborna komisija odredila je žrebom.

1 – Miša Vacić

Žreb je hteo da na prvom mestu bude osnivač i predsednik Srpske desnice Miša Vacić. U zvaničnoj biografiji navodi da je sa 16 godina otišao u Nemačku, gde je završio srednju školu, a potom i višu ekonomsku školu.

2 – Biljana Stojković

Druga po redu je kandidatkinja koalicije „Moramo“, profesorka genetike na Biološkom fakultetu, Biljana Stojković. Na Biološkom fakultetu doktorirala je 2007. godine, a od 2018. je redovna profesorka na tom fakultetu. Istovremeno, predaje i izborni predmet na Filozofskom fakultetu.

3 – Branka Stamenković

Treće mesto je pripalo kandidatkinji koalicije “Suverenisti” Branki Stamenković, koja je u periodu od 2016. do 2020. godine bila poslanica pokreta „Dosta je bilo“ u Skupštini Srbije. Kao stipendista britanskog Sofija centra za proučavanje kosmologije u kulturi, stekla je zvanje diplomiranog kulturologa na Velškom univerzitetu Triniti Sent Dejvid u Velikoj Britaniji.

4 – Zdravko Ponoš

Četvrto mesto rezervisano je za Zdravka Ponoša, predsedničkog kandidata koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“. Ponoš je u periodu od 2006. do 2008. godine bio načelnik Generalštaba Vojske Srbije, a dve godine po napuštanje te pozicije, januaru 2010. postavljen je na mesto pomoćnika ministra spoljnih poslova za bilateralne odnose. Na tom mestu bio je do 2012. Bio je šef kabineta Vuka Jeremića dok je on bio predsednik 67. zasedanja Generalne skupštine UN.

5 – Milica Đurđević Stamenkovski

Na petoj poziciji nalazi se Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica stranke Zavetnici i jedna od osnivačica ove organizacije. Po struci je politikolog.

6 – Aleksandar Vučić

Šesto mesto zauzima aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić, po struci diplomirani pravnik, bivši premijer Srbije, potpredsednik vlade, ministar odbrane i ministar informisanja.

7 – Miloš Jovanović

Na sedmom mestu na glasačkom listiću nalazi se Miloš Jovanović, kandidat koalicije NADA. Školovan je na Sorboni, a do sada je bio i kandidat za gradonačelnika Beograda, a obavljao je i dužnost poslanika u periodu od 2012. do 2013. godine.

8 – Boško Obradović

Mesto broj osam ispred „Patriotskog bloka“ dobio je Boško Obradović, predsednik srpskog pokreta „Dveri“. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za srpsku književnost 2002. godine, a prošle godine je odbranio master rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i postao master politikolog.