Inovativnost u rukovanju robom prilikom transporta i skladištenja

Tradicionalni načini za transport i skladištenje robe u industrijama uključivali su ambalažu koja je napravljena od kartona ili drveta. Međutim, godinama se taj trend menja, pa je plastika preuzela primat u ovoj vrsti poslova. Razlozi za to su brojni, među njima se ističu kvalitet, durativnost, ekonomičnost i efikasnost. Plastika je ušla u industrijska poslovanja kao donosilac rešenja za mnoge zahteve kompanija čije se delovanje oslanja na kvalitretan i siguran prenos različitih tipova robe.

Prepoznavanje i nuđenje novih rešenja

Karton i drvo materijali su u industrijama bili veoma zastupljeni, ipak, njihovi nedostaci brzo su izašli na svetlost, pa je bilo potrebno uvesti promene i odgovoriti na potrebe tržišta. Kvalitetno rukovanje i dopremanje robe na velikim udaljenostima postali su pravi izazov, pa je moralo doći do novog tipa ambalaže koji će moći da se izbori sa mogućim problemima. Upravo iz tog razloga, plastična ambalaža napravljena je tako da izdrži različite vremenske uslove, uticaje spoljne sredine, i da na taj način pruži sigurnost robe koja se u njoj skladišti. U odnosu na drvene i kartonske kutije, gajbe, palete i kontejnere, plastične verzije ovih proizvoda nude mnogo više pogodnosti, kako za proizvođače i radnike, tako i za krajnje potrošače.

Imajući u vidu da je karton nepouzdana zaštitna ambalaža, koja ne garantuje neizmenjeno stanje robe, njena upotrebna vrednost se znatno smanjuje. Plastika je, s druge strane, čvrst materijal, koji se teško može oštetiti i izmeniti tokom transportnih procesa. Ne upija vlagu, ne podstiče razvoj bakterija, gljivica i insekata, pa tako čini idealnog kandidata za upravljanje različitim vrstama robe.

Drvena ambalaža je često kabasta, nezgodna za prenos, i nebezbenda za rukovanje. Pritom, postoji ograničen broj sirovina koje se u njoj mogu čuvati. Sve to, plastika je značajno unapredila i učinila jednostavnijim.

Visok kvalitet uz minimalne troškove

Ono što je jedna od bitnih stavki u poslovanju je i ušteda novca. Iako na prvi pogled plastična ambalaža za odlaganje nije najpovoljnija opcija, na duže staze je korišćenje plastike i te kako isplativo. Upotrebni vek drvene i kartonske ambalaže nije dug, upravo zbog svih gorenavedenih nedostataka. To znači da su popravke i česta zamena neizbežni. Gotovo da ih možemo smatrati jednokratnom robom, koja se iznova i iznova mora kupovati i menjati. Stoga plastika i na ovom polju uvodi revoluciju, garantujući dugotrajnost. Plastične ambalaže, među kojima su kutije za odlaganje, palete, kontejneri i sanduci, imaju duži upotrebni vek, koji prelazi i po nekoliko godina. To znači da jednom uloženim novcem osiguravate svoju buduću proizvodnju i prodaju na dug vremenski period. Popravke ovog tipa proizvoda mnogo su ređe i zahtevaju manje ulaganje sredstava. Imajući na umu visoku izdržljivost plastike i sigurnost koju nudi robi koja se u njoj čuva, ona se, bez sumnje, penje na vrh liste kada je izbor saradnika u poslu u pitanju.

Ekološki osvešćene kompanije

Međutim, s velikom moći dolazi i velika odgovornost. S obzirom na to da je plastika postala svetski lider u poslovima transporta i skladištenja, porast proizvodnje ovog materijala znatno je skočio. Naravno, to sa sobom povlači i određene posledice. Štetnost proizvodnje i nesavesnog odlaganja plastičnog otpada ima veliki uticaj na životnu sredinu. Plastika je danas postala jedan od glavnih zagađivača prirode, što stavlja velike kompanije u nezgodnu poziciju i poziva ih na odgovornost. Dobra vest je da su se mnoge od njih i odazvale na ovakav problem, pa su ponudile alternativna rešenja koja će smanjiti emisiju štetnih gasova. Prvi koraci u rešavanju nastale situacije ogledaju se u proizvodnji plastične ambalaže koja je reciklabilna, biorazgradiva i eco friendly. S obzirom na to koliko značaj plastika ima u svetu u kom živimo, gotovo da je nemoguće u potpunosti je izbaciti iz upotrebe. Stoga su ovakvi svetli primeri dokaz da je moguće ne odreći se plastike, a pritom čuvati planetu.

Holandska kompanija Schoeller Allibert dugi niz godina predstavlja lidera u proizvodnji održive plastike. Idući u korak sa trendovima, pruža odgovarajuća idejna rešenja na dobrobit svih, i potrošača i prirode. To znači da svaki proizvod, kutije za odlaganje, palete i kontejneri dobijaju šansu da iznova budu korišćeni kroz procese reciklaže. Visoko postavljeni ciljevi i standardi su ono čemu Schoeller Allibert teži, a što se odražava na veliko zadovoljstvo saradnika. Dokaz da je moguće sačuvati plastiku, ali sačuvati i prirodu sada i te kako postoji, što je veliko ohrabrenje za mnoge manje proizvođače da se okrenu ovakvom vidu poslovanja.