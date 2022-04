Info dan povodom objavljivanja konkursa za drugi krug dodele bespovratnih sredstava u okviru projekta „Od inovacije do zvezda“

Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Biznis inkubator centrom i Agencijom za regionalni razvoj organizovali su info dan povodom objavljivanja konkursa za drugi krug dodele bespovratnih sredstava u okviru Star Tech projekta „Od inovacije do zvezda“.

Radi se o trogodišnjem projektu za podrški inovativnosti i digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća, koji sproovodi NALED u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Philip Moris Interneshonal, vredan ukupno 5 miliona dolara. Danas su privrednicima Kruševca predstavljeni uslovi i kriterijumi konkursa. Firma ENEKA privrednicima pruža logističku podršku od analize do izrade biznis plana, a pojedinosti se mogu naći na sajtu www. startteh. rs, i njene usluge su besplatne do 18 . aprila. U drugom ciklusu Star Tech projekta biće dodeljeno okvirno 30 grantova, ukupne vrednosti milion dolara. Konkurs je otvoren do 18. maja.