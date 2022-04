VUČIĆ: Srbija je vojno neutralna, ali NIJE POLITIČKI NEUTRALNA – mi smo na EVROPSKOM PUTU

FOTO: BUDUCNOSTSRBIJEAV / INSTAGRAM

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS, u prvom intervjuu posle izbora, da je Srbija u nemogućoj poziciji jer trpi pritiske sa svih strana, ali da se i dalje drži i čuva. Mi smo vojno, ali ne i politički neutralna država, sve dok smo na evropskom putu, ukazao je predsednik. Što se tiče izbora, rekao je da nije sasvim zadovoljan svojim rezultatom, iako je ponosan na njega, i zna da je on istorijski.

Aleksandar Vučić, u emisiji Četvrtkom u 9, prvi put posle izbora, govorio je o predsedničkim i rezultatima ostalih izbora, kao i o izazovima sa kojima će se Srbija suočavati u mandatu predsednika i nove skupštine.

Istakao je da da je Srbija u nemogućoj poziciji, jer trpi pritiske sa svih strana, ali da se i dalje drži i čuva.

„Mi smo vojno, ali ne i politički neutralna država, mi smo na evropskom putu, ukazao je predsednik“.

Što se tiče izbora, rekao je da nije sasvim zadovoljan svojim rezultatom, iako je ponosan na njega, i zna da je on istorijski.

Nisam ni razmišljao o tome, mislim da mi niko od protivkandidata nije čestitao pobedu na izborima, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Gostujući na RTS, on je rekao da to više govori o njima, a ne o njemu.

– Izgubio sam ne samo od Nenada Bogdanovića, podsetiću vas na 2008. godine kada su me Dačić i Antić varali potpisivanjem, ja sam tada došao u Skupštinu grada i čestitao Đilasu, jer se tako radi – rekao je Vučić.

Kako je kazao, čestitali su mu ljudi iz celog sveta, pa mu to ni ne smeta.

– Ponosan sam ne samo na svoj rezultat, na naše građane. U moje vreme, od kada sam predsednik Republike, verujem da će to biti do kraja nije bilo nikakvh ratova, nikakvih sankicja, za moje vreme je Srbija najviše napredovala, najviše su plate rasle… To su istorijske činjenice – rekao je Vučić.

Kako je rekao, ne misli da je Milošević kriv za sukobe i rat, „samo mislim da je imao odgovornost i to sve trebao da zaustavi.“

Razgovor sa Putinom

Govorio je o razgovoru sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije.

– Ne mogu da prihvatim te etikete, da govore o njemu kao o Hitleru. On nije ni lud, ni ludak, vrlo je stabilan, i vrlo smo lepo razgovarali. Govorio je o Ukrajini, o Buči, kazao je da sve ide po planovima – kaže Vučić.

Kako je rekao, danas ili nardnih dana se određuje sudbina Srbije, da li ćemo biti u paketu sankcija za naftu.

Rekao je i da je ponovio zaključke sa Saveta za nacionalnu bezbednost.

Još nijednu odluku restriktivnu protiv Rusije mi nismi doneli, i nadam se da će tako da ostane.

– To sam rekao i Putinu. Ovo je nemoguća pozicija, mi svoju zemlju držimo i čuvamo. Od čega ćemo da isplaćujemo plate, ako ne bude bilo investicija – upitao je Vučić.

Upitan da li sve to znači da je pozicija Srbije teško održiva, odgovara:

– Mi smo vojno neutralna država. Politički mi smo na evropskom putu – rekao je Vučić, dodavši da je Srbija kupila dosta oružja, ali da ništa ne može da joj stigne, jer su zabranjeni preleti.

Kako kaže, ne možete da razumete razmene bezobrazluka onih koji prete našoj zemlji.

– Suština je da oni hoće da Srbija, da njen slobodarski duh slome – rekao je Vučić.

Nedostaje pšenice u robnim rezervama

Kako je rekao, „nama nedostaje robe u vrednosti od oko 20.000 evra“.

– To niko niada nije proveravao, koliko ima pšenice, dok se Vučić nije dosetio da se proveri – rekao je on.

Upitan da li to znači da ima sistemskih problema, Vučić kaže da ima.

– Možete da radite sa privatnicima, ali ja vam kažem , pokažite mi u kojoj zemlji je državni sistem potpuno funkcionalan i ostvaruje profite kao privatne firme – rekao je Vučić.

Pomoć od 10.000 dinara za vaspitačice

Kako je dodao, ima dobru vest za vaspitačice i učiteljice i negovateljice, dobiće po 10.000 dinara, to je naš dug za njih. To će ićći sutra, prekosutra.

„Neke stvari ćemo revidirati“

Kako je rekao, kada je reč o ekonomiji, Srbija če morati neke stvari da revidira.

– Bukvalno se predviđa pakao za celu Evropu. Pogoršaju li se uslovi, i dođe do otvorenog sukoba Zapada i Ukrajine, piši propalo, izgubićemo svi žive glave – rekao je on.

Govoreći o Rusiji, kaže da misli da „oni (Zapad) traže kraj Rusije, u ovakovom ili nekom drugom obliku“.

Želje za drugi mandat

Vučić je rekao da bi želeo da ostanem upamćen kao neko ko je sačuvao mir u najtežim tenucima za našu zemlju.

– Doćiće nam još jedna kriza, gledajte naoružavanje Tajvana, plašim se tog sukoba. Voleo bih da ostanem upamćen kao graditelj, neko ko je promenio infrastrukturu naše zemlje, da budemo zemlja za koju je potouno jasno da je ubedljivo najžnija na Zapadnom Balkanu, i da raste zajedno sa našim komšijama, i da ćemo imati više poklapanja interesa sa drugima – rekao je on.

Kako je rekao, na svim izborima od 2014. godine predvodio je svaku listu i trčao svaku predsedničku utakmicu.

– Več danas je izvesno da če to biti više nego Milošević i Boris Tadić. Samo nas ljudi pustite da se našom mukom bavimo, samo nemojte da nam neko soli pamet da je veći rodoljub od nas – kaže Vučić, dodavši da „ako uspemo da sačuvamo Srbiju, brzim vozom ćemo ići do Subotice, autoputem do Crne Gore“.