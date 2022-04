Šef stručnog štaba Napretka Zoran Milinković: Pobeda i ulazak u plej of zasluženi

Napredak je sinoć na gradskom stadionu u teškoj utakmici protiv Metalca došao do pobede u poslednjem minutu nadoknade vremena. Ovaj trijumf je više od pobede jer su Kruševljani minimalnim rezultatom obezbedili plasman u plej of i mirnu završnicu sezone.

Jedini pogodak na utakmici postigao je u 96. minutu kapiten Napretka Saša Marjanović. On je iz slobodnog udarca u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena sa oko 25 metara preciznim i jakim udarcem skoro pocepao mrežu Metalca i doneo svom timu pre svega pobedu, a potom i siguran opstanak. Na stadionu Mladost viđen je dosta izjednačen susret, obe ekipe su stvarale prilike, ali golmani su bili na visini zadatka. Napredak je u većem delu susreta imao terensku inicijativu, ali do poslednkeg minuta susreta mreža gostiju iz Gornjeg Milanovca ostala je mirna. Šef stručnog štaba Napretka Zoran Milinković ocenio je posle susreta da je njegova ekipa zasluženo došla do pobede.

Pobedom nad Metalcem iz Gornjeg Milanovca Napredak je postao poslednji, 8. učesnik plej-ofa Superlige Srbije. Ulaskom u plej of Napredak ima šansu da se u dodatnih sedam kola izbori za evropsku scenu, pošto nakon 30 odigranih kola imaju 37 bodova, dok TSC, koji zauzima četvrto mesto, ima samo četiri boda više.