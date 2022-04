Sve više subvencija i olakšica poljoprivrednicima na konkursima lokalne samouprave i resornog ministarstva

Sve je više mera subvencija i olakšica koja omogućavaju poljoprivrednicima da učestvuju na konkursima, kako lokalne samouprave tako kod resornog ministarstva. Do sada su konkursi raspisivani jednom godišnje i trajali su do isteka opredeljenih sredstava. Sada je to podeljeno u dva termina, u proleće i jesen, kada su i aktuelni poljoprivredni radovi, u granama poljoprivrede koje se subvencioniše.

Veliki broj mera subvencija se aktuelizuje i sve je više ljudi koji žive na selu i žele da poboljšaju svoju poljoprivrednu proizvodnju, naveo je gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac pomoćnik gradonačelnika Marko Knežević, i dodao šta je potrebno da se učestvuje na konkursu.

Tendencija u sistemski razvoj holtikulture i podizanje uloženih sredstava u ovu granu poljoprivrede u našem kraju, dovodi do pokretanja sajma holtikulture u Ribarskoj reci u Velikom Šiljegovcu.

Odeljenje za poljoprivredu Gradske uprave u Kruševcu, beleži sve veće ulaganje i u razvoj seoskog turizma.

Gradska uprava u Kruševcu, Odeljenje za poljoprivredu trudi se da što više izadje u susret poljoprivrednicima kako bi oni mogli da postižu bolje rezultate i da razvijaju selo kao optimalno mesto za život i investicije, zaključio je Knežević.