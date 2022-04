Iako zvanično grejna sezona traje do 15. aprila Javno komunalno preduzeće Gradska toplana produžiće da isporučuje toplotnu energiju potrošačima sigurno do Vaskrsa. Direktor Toplane Dušan Gvozdenović kaže da će posle 24. aprila nastaviti da prate prosečnu spoljnu temperaturu te da očekuje da će grejna sezona biti produžena do početka maja.

Gvozdenović napominje da za produžetak grejne sezone imaju svih energenata, kao i da već krajem meseca počinju sa nabavkom za iduću zimu.