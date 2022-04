Priča o 1. maju

Medjunarodni dan rada zvanično se obeležava od 1879. godine, a o samom istorijatu 1. maja za RTK je govorila istoričarka Narodnog muzeja Kruševac, Sanja Rutić.

Pojavom industrijalizacije u drugoj polovini 19.veka radnici u fabrikama nisu imali nikakva prava. Radilo se od 12 do 18 sati, primanja su bila mala, a u nekim industrijama radila su i deca. To je izazvalo nezadoljstvo radnika te su 1884 u Kanadi radnici pobunili i izborili za osmočasovno radno vreme. Dve godine kasnije 1886 u Americi je pokrenuta inicijativa da se uvede 8 časovno radno vreme, pa kako je Senat to odbio 1. maja u Čikagu izbile su demonstracije radnika.

U Srbiji odnosno u Beogradu 1.maj je prvi put obeležen 1893 godine.

1879. godine na prvom kongresu druge internacionalne održane u Parizu doneta je odluka da se 1.maj proslavlja kao medjunarodni dan odnosno praznik rada.

Danas se prvi maj obeležava svuda u svetu, kroz različite vidove demonstracija u cilju poboljšanja prava radnika.