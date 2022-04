Počela isplata po 10.000 dinara za prosvetare

Foto Pixabay

Počela je isplata po 10.000 dinara zaposlenima u prosveti, a ministar finansija Siniša Mali kaže da se država za to ne zadužuje, jer ima dovoljno novca na računu. Ovaj vid pomoći dobiće 130.000 zaposlenih u obrazovanju.

Država će preporučiti i lokalnim samoupravama da isplate pomoć zaposlenima u predškolskim ustanovama. Od 16. maja mladi od 16 do 29 godina moći će da se prijave za novu pomoć od 100 evra.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je gostujući u Dnevniku RTS-a da će svi zaposleni u prosveti, kao i naučni radnici, danas, sutra i prekosutra dobiti pomoć od 10.000 dinara.

Doneto je i prvo rešenje prema kojem je jedna majka dobila 20.000 evra za kupovinu prvog stana. Reč je o porodici iz Sombora, koja ima tromesečnog dečaka i koja kupuje prvi stan od 96 kvadrata.

„Hoćemo da podržimo natalitet, da se borimo za što više beba. To je bespovratna pomoć, poklon od države. Prvo rešenje je doneto, na poseban namenski račun će joj biti isplaćen novac“, rekao je Mali.

„Danas će leći novac zaposlenima u školama od posebnog interesa – kao što su Filološka, Matematička i Karlovačka gimnazija i studentskim i učeničkim domovima. Sutra će leći na račune zaposlenih u visokom obrazovanju i naučnim radnicima, a u petak zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju“, naveo je ministar finansija.

Ističe da će ovaj vid pomoći dobiti ukupno 130.000 zaposlenih u javnom sektoru i za to je izdvojeno 1,6 milijardi dinara.

Najavio je da će na sutrašnjoj sednici Vlade biti doneta preporuka lokalnim samoupravama da se i zaposlenima u predškolskim ustanovama isplati jednokratna pomoć, jer su u njihovoj nadležnosti.

Šesnaestog maja počeće i prijava za novih sto evra za mlade od 16 do 29 godina i trajaće do 30. maja. I oni koji se dosad nisu prijavili mogu sada, a koji već jesu ne moraju ponovo kako bi dobili novac, rekao je Mali dodajući da će novac biti isplaćen do 3. juna.