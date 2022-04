Promocija Javnog poziva za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga promovisala je, u Biznis inkubator centru, Javni poziv za sprovođenja paketa usluga u okviru programa podsticaja razvoja preduzetništva žena i mladih koji je raspisalo Ministarstvo privrede, a realizuje se u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije preko akreditovanih regionalnih agencija.

Program je namenjen mladima od 18 do 35 godina starosti koji nemaju registrovan privredni subjekat,i onima, u istom starosnom rasponu, čiji biznis nije stariji od 5 godina. Ovaj programu podsticaja razvoja preduzetništva, sastoji se od paketa finansijske i nefinansijske podrške. Paket nefinansijske podrške podrazumeva besplatne stručne savetodavne usluge, specijalizovanu obuku i usluge mentoringa u trajanju do 30 sati, koje obezbeđuje Agencija za regionalni razvoj. Konkurs je otvoren do 10. maja tekuće godine. Javni poziv za ovaj program, uputstvo i drugi prateći obrasci, dostupni su na veb stranicama Razvojne agencije Srbije i Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga.