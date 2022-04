Praznični servis

* Služba Doma zdravlja Kruševac sutra dežura od 8 do 18 časova. U ponedeljak i utorak 2. i 3. maja radi uobičajeno od 7 do 20 časova. Ambulante u Konjuhu, Velikim Kupcima i Velikom Šiljegovcu sutra neće raditi, dok će 2. i 3. maja raditi od 7 do 13 i 30. Služba hitne medicinske pomoći, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, u dane praznika dežuraće 24 časa. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu sutra radi od 8 do 18, a 2. i 3. maja od 7 do 20 časova. Dežurna apoteka za vreme praznika, Dr Max u centru grada.

* Autobusi kruševačkog Jugoprevoza danas saobraćaju po subotnjem, a sutra, u ponedeljak i utorak po nedeljnom redu vožnje. Za sutra su uvedeni polasci za Jastrebac u 7 i 30, 9.00 i 11.00 časova, a povratak sa Jastrepca je u 17 i 30. Cena povratne karte je 300 dinara.

* JKP “ Vodovod – Kruševac“ neće raditi od 1. do 3. maja. U ovom periodu, neće raditi ni blagajne ovog Javnog preduzeća. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, tako da eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama, građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona : 0800 303 – 037, kao i na broj 037 415 – 305.

* Blagajne Gradske Toplane Kruševac u Brijanovoj, Jastrebačkoj i ulici Kralja Aleksandra ujedinitelja, neće raditi od 1. do 3. maja. Dežurne službe biće dostupne putem poziva na brojeve telefona 037 447-790, 037 447 – 791 i 0800 035-037.

* Poslovni centar će u dane praznika, svoje usluge građanima pružati, po već utvrđenom načinu rada.

* Zatvoreni bazeni sportskog Centra Kruševac sutra neće raditi, dok će u ponedeljak, 2. i utorak, 3. maja raditi uobičajeno, od 8 do 18 časova.

* Bioskop Kruševac od sutra do utorka, 3. maja neće raditi.