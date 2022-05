Predsednik Vučić: Srbija će biti još snažnija na evropskom putu

Predsednik Republike Aleksandar Vučić se obratio javnosti i poručio da će Srbija, uprkos brojevima iz istraživanja o raspoloženju građana prema EU, nastaviti evropski put i biti snažnije na evropskom putu.

Vučić je, u obraćanju građanima kako je naveo, u trenucima koji su od velikog značaja za našu zemlju, naveo da je od posebnog interesa za građane da čuju sve informacije o svemu što je država činila u prethodnom periodu, šta nas očekuje, o našim potezima, odlukama i kako i na koji način bi trebalo da se postavimo prema određenim pitanjima u budućnosti.

Prva tačka njegovog izlaganja, koje je podeljeno, kako je kazao u deset tačaka, bila je evropski put.

Vučić je kazao da će Srbija nastaviti evropski put uprkos tome što je to danas nepopularno u Srbiji.

Podsetio je da je prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, koja su nedvosmislena jer ih je uradila profesionalna agencija IPSOS po prvi put imamo jasnu većinu građana koji su protiv ulaska u EU – 44 odsto, a svega 35 odsto za članstvo.

„Kao predsednik Srbije, a verujem da će biti politika Srbije, nije naš posao da podilazim javnom mnjenju. Naše je da čujemo i razumemo šta pokazuju istraživanja i šta moramo da radimo. Moja poruka svima je da će Srbija biti snažnije na evropskom putu uprkos svim brojevima“, naglasio je on.

Vučić je podsetio da se Srbija u prethodnih 10 godina suočila sa brojnim krizama.

„Logično, 10 godina nije mali period, a ne zaboravite da smo bili suočeni pre svega sa katastrofalnom krizom, da je na računu države tada bilo oko 60 miliona evra, što je manje od onoga što su pojedini tajkuni imali u svojim slamaricama, da smo morali da provodimo mere fiskalne konsolidacije, da smo bili suočeni sa najtežim poplavama, sa najtežom migrantskom krizom gde je prošlo milion ljudi kroz Srbiju i trebalo je obezbediti stabilnost i sigurnost“, objasnio je on.

Vučić je skrenuo pažnju da obično zaboravimo kada to prođe, da smo bili suočeni i sa korona virusom dve godine, a i dalje imamo probleme sa tom opakom bolešću, da u naše vreme prisustvujemo, da li će ga neko zvati Trećim svetskim ratom, a nesumnjivo svetskom, a ne regionalnom ili lokalnom sukobu kao bi neki želeli da ga predstave.

EU najveći ekonomski partner, borimo se za svoje interese

Predsednik Aleksandar Vučić je, obrazlažući razloge zbog kojih će Srbija snažnije biti na evropskom putu, istakao je da najveći deo investicija u Srbiji iz EU, uz ogroman nivo trgovinske razmene za Unijom i njenim čelnicama, dodajući da iako se čini da se neretko suočavamo sa nepravdom, u međunarodnim odnosima nema ljubavi, a pravde još manje.

Vučić je, u obraćanju javnosti, izneo podatak da je trgovinska razmena Srbije sa EU oko 60,2 odsto, odnosno oko 30,8 milijardi evra, ukupno, pri čemu je samo trgovinska razmena sa jednom članicom, Nemačkom na nivou od 13 procenata.

Takođe, podsetio je da je 300.000 ljudi u Srbiji direktno ili indirektno zaposleno u kompanijama, ili uslužnim i finansijskim centrima koji pripadaju zemljama članicama EU.

Istovremeno, najveći deo investicija u Srbiju, dolazi iz EU – prošle godine 1,93 milijarde evra, a pretprošle 1,84 milijardi evra, što je, kako je rekao, više nego što su imale mnoge zemlje iz EU, poput Bugarske ili Hrvatske, ili je na tom nivou.

„Kažem ovo zato što razumem zašto je deo ljudi ljut. Ljuti su jer EU doživljavaju kao nekoga ko svakog dana vrši pritisak zbog KiM ili po pitanju sankcija (Rusiji), pa ponekad ne želimo da vidimo racionalne argumente“, primetio je predsednik Srbije.

Konstatovao je da tome doprinosi i to što u Srbiji vest o izgradnji autoputa kroz Toplicu, od Niša do Prištine i Gračanice, koji država rad sa EU, traje pola dana, a vest o pruzi Beograd – Niš, pa do Preševa ili Dimitrovgrada, projektu na kojem je, takođe, EU partner, možda jedan dan, iako to, kaže, rešava višedecenijske probleme u tom delu zemlje.

„Osetio sam i na svojoj koži, dobio sam hiljade poruka pred obraćanje šta i kako da kažem, jer svaki Srbin bolje od mene zna kakva bi politika Srbije trebalo da bude, jer su oni bili na svim sastancima, a ne ja… To je prirodno, da više verujemo emocijama, nego li brojevima i činjenicama“, rekao je Vučić.

Tačno je, ističe, da se neretko suočavamo sa stvarima koje nisu uvek pravedne, ali u međunarodnim odnosima ne postoji ljubav, a pravde – još manje.

„Moramo da vodimo računa o našim interesima, našoj i budućnosti naše dece“, poručio je predsednik Srbije.

Vučić je izrazio uverenje da će se nastaviti sa reformama, dodajući da je dobra vest da su Reporteri bez granica bolje ocenili stanje u Srbiji, jer je važno da se nastavi sa pozitivnim pomacima, u reformi vladavine prava, uspostavljanju nezavisnog pravosuđa, samostalnog tužilaštva, uspostavljanju jasnijih i boljih demokratskih pravila igre i većem poštovanju na političkoj sceni.

„Zato je moja poruka danas da je Srbija na EU putu, snažnije nego ranije ćemo ići tim putem i boriti se za mesto Srbije u porodici evropskih naroda“, rekao je Vučić.

Zbog interesa Rusije u Ukrajini, Srbija je pod velikim pritiskom: „Rusija neće priznati Kosovo, ali će Srbija biti pod pritiskom da ga prizna da Putin ne bi imao argumentaciju…“

Predsednik Vučić je rekao večeras da iz zapadnih zemalja gotovo niko ne govori o normalizaciji odnosa sa Prištinom, već isključivo o međusobnoj priznanju, kako bi predsedniku Rusije Vladimiru Putinu izbili argumete o priznanju DNR i LND u Ukrajini.

„Putin se, želeći da zaštiti ruske interese, našao političko-pravni osnov da upadne u Ukrajinu presedanom koji su zapadne zemlje počinile na teritoriji Srbije nakon odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu da proglašenje nezavisnosti Kosova nije protivno međunarodnom pravu“, rekao je Vučić u obraćanju javnost.

„Putin će reći Zapadu da je sproveo akciju u Ukrajini da bi sprečio genocid ili humanitarnu katastrofu i da je na Krimu sproveden referendum, za razliku od Kosova i pošto oni razumeju da ta argumentacija nije slaba, a niko od njih nije vodio računa o Srbiji, dolazimo u najveći problem, jer će ceo Zapad tražiti od Srbije da brzo ide ka priznanju Kosova, da bi rekli Rusiji da to nije isti slučaj, i da onda ne bi postojao pravni presedan“ rekao je Vučić.

To ne znači da će Rusija priznati Kosovo, dodao je. Neće, ali će Srbija biti pod velikim pritiskom da prizna Kosovo da Putin ne bi mogao da koristi argumentaciju Kosova za događaje u Ukrajini.

„Zato ćemo se nalaziti pod najvećim pritiscima sada“ upozorio je on i naglasio je da će zato tema Kosova biti najdominantnija za nas u narednom periodu.

Preneo je da su mu gotovo svi zapadni lideri s kojima je razgovarao u poslednjih mesec dana tražili isključivo međusobno priznanje .

Kada Priština prekrši Vašingtonski sporazum, naš odgovor će biti snažan

Predsednik Vučić rekao je večeras da će odgovor Srbije onog dana kada Kosovo podnese zvanični zahtev za prijem u Savet Evrope i prekrši Vašingtonski sporazum biti snažan i ozbiljan.

„Naše je da čuvamo i štitimo svoju zemlju i Ustav. Naš odgovor biće snažniji nego sto misle. Neće se ticati saopštenja i oružja, već diplomatske ofanzive i politike, ničega drugog, ali ćemo pokazaćemo zube“, rekao je Vučić u obraćanju građanima.

On je dodao da je Priština obavestila da želi ulazak u međunarodne institucije kao što je Savet Evrope, što je Nemačka podržala kao i pitanje daljeg priznavanja.

„Mi ne možemo da pucamo sebi u nogu, ali o našoj reakciji će se racionalno odlučivati u parlamentu. To nije skrivanje od odgovornosti, jer ću reći sta mislim“, rekao je Vučić ukazujući da će Srbija odgovoriti prvog dana sa zvaničnim zahtevom Prištine i kada prekrše Vašingtonski sporazum.

Tog dana ćemo pokazati odgovor suverene Srbije u skladu sa Ustavom, i krećemo u dalji rad na povlačenju priznanja tzv Kosova, rekao je Vučić.

„Naša pozicija nedovoljno je snažna i jaka jer smo usamljeni u ovoj areni i podeli sveta, gde želimo da budemo deo EU a nemamo kome da kažemo ništa po pitanju KiM jer su svi na drugoj strani“, istakao je Vučić.

On je ukazao mi da nema više ni govora o asocijaciji srpskih opština jer Albanci kažu da ih to ne interesuje.

„Evropljani će reći da se sve učiniti, a na kraju razgovarate o sporednim stvarima koje se ne pominju u Briselskom sporazumu“, istakao je i ukazao da neće da razgovaraju o onome zbog čega je taj sporazum napravljen.

To nije od juče, već mesecima godinama, rekao je Vučić podsećajući na tom da je Hašim Tači potpisao obavezu prema NATO da se KBS neće pojavljivati na severu Kosova, bez saglasnosti četiri gradonačelnika i NATO-a.

A oni su i juče bili Severnoj Mitrovici, što pokazuju snimci iako nemaju šta da traže i nemaju pravo na to.

„Oni ulaze u Severnu Mitrovicu samo da bi provocirali građane, a NATO to toleriše, ulaze da bi provocirali i da bi izazvali srpsku reakciju i optužili Srbe“, rekao je Vučić odbacujući optužbe Prištine o bazama u kopnenoj zoni bezbednosti i da će Srbi da napadnu Kosovo, jer one tamo postoje 23 godine.

„Nema odgovora, svakodnevno provociraju, bas ih briga, ovi snimci su od juče“, rekao je Vučić i pokazujući snimke iz severne Mitrovice i dodao da se svaki incident i napad na pripadnike srpskog naroda, svako kršenje svih međunarodnih normi i sporazuma dokumentuje.

Biće veće plate i penzije, penzije moraju da prate plate

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je večeras da će, ukoliko ne bude većih problema u narednom periodu, biti povećanja plata i penzija, dodajući da će od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetske banke tražiti “pomeranje” švajcarske formule za izračunavanje penzije u kriznim vremenima.

“Nećemo menjati švajcarsku formulu, ali tražićemo od MMF-a i Svetske banke značajno pomeranje švajcarske formule u kriznim vremenima, u naredne dve godine, da bismo penzionerima mogli da pomognemo da povećanje penzija u potpunosti prati povećanje plata”, rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

Predsednik je istakao da će se, ukoliko se održi stabilnost i ako ne bude težih problema u narednom periodu, ići na značajnije povećanje penzija i plata.

“Ali će penzije morati da prate plate, da ne bi penzioneri bili zakinuti”, rekao je Vučić.

Nova energetska politika, moderno obrazovanje,…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je jedan od ključnih reformskih zadataka pred Srbijom nova energetska politika.

Vučić je, u svom obraćanju, u tački posvećenoj ključnim reformskim zadacima pred Srbijom, preneo da je razgovarao i zamolio norveškog premijera da pomognu savetima i znanjem, da učestvuju u izradi potpuno nove strategije za energetsku politiku.

„Moraće da bude mnogo više obnovljivih izvora, moramo da budemo u stanju da je primimo, a to znači da moramo gradimo reverzibilne elektrane. Takođe, moraćemo da imamo pravo preče kupovine za korišćenje našeg vetra, ali i za solarnu energiju. Ako koristite sunce i vetar u Srbiji, onda mora pravo na kupovinu imati naš zemlja, pa onda izvozite“, objasnio je on.

Vučić je kazao da predstoji i odluka da li ćemo graditi modularne reaktore, dodajući da je on apsolutno za, jer, ukazuje, nisu ludi ni Francuzi, Britanci, Bugari, Mađari i svi drugi koji to koriste.

„Oni su pametni, a mi nismo bili uvek dovoljno pameti. Dodvoravanje narodu bilo je preče od realne politike“, konstatovao je on.

Ukazao je da je predviđena i potpuna promena paradigme u obrazovanju i nauci. Prema njegovim rečima moraće da se menja sistem nastave, uvede profesionalni odnos prema nastavi, đacima i studentima, i da je želja da imamo najbolje svetske škole.

Naglasio je, pominjući privatne škole i univerzitete, da, ako treba da uzimamo skupe franšize, nije problem, kako nam ne bi služile te ustanove samo za dobijanje diploma, a onda kada ih završe niko ništa ne zna.

Najavio je i modernije i bolje zdravstvo, na čemu se, kako je rekao, radi zajedno sa jednom zapadnom kompanijom.

Predstavio je predlog za Onkološki centar čija izgradnja i opremanje će koštati oko 510 miliona evra – 340 miliona evra koštaće sama zgrada, a 170 miliona evra oprema za borbu protiv raka.

„Posle kardiovaskularnih bolesti najviše ljudi gubimo od karcinoma, oko 24-25 odsto. Želimo da napravimo u toj oblasti centar koji bi bio među tri najveća u celoj Evropi“, istakao je on.

Vučić je izrazio uverenje da će u narednom godinama to biti ostvareno.

Preneo je da se krenulo u velike reforme, zajedno sa Dancima, na reformi hitne pomoći, bazirane na skandinavskom modelu.

„Važno je da odgovor bude u roku od osam minuta, gde god da se nalazite u Srbiji. Imaćemo i najmodernija vozila, obučene paramedike. Želim da napravimo najefikasniji sistem kako funkcioniše u Evropi“, objasnio je on.

Rekao je da će se dalje ulagati u digitalizaciju, razvoj robotike i veštačke inteligencije i da će biti nastavljena saradnja sa najrazvijenijim zemljama u toj oblasti.

Preneo je da je izvoz informacione komunikacione tehnologije porastao od 2012. do dana sedam puta, odnosno sa 375 miliona na 2,6 milijardi evra.

Kada je reč o borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine, naglasio je da će tome doprineti nova energetska politika, ali i preduzimanje mera, o čemu moraju više da preduzimaju mere lokalne samouprave, kroz izgradnju kanalizacija, prečišćivača otpadnih voda, sprečavanju divljih deponija.

Prijava mladih za 100 evra od 16. do 31. maja

Od 16. do 31. maja mladi će moći da se prijave za pomoć države od 100 evra, koja će biti isplaćena od 1. do 3. juna, izjavio je večeras predsednik Aleksandar Vučić.

Govoreći o pomoći mladima, Vučić je rekao će država morati da im ponudi i bolje obrazovanje.

“Naše je da pružimo dobro obrazovanje, dobro zdravstvo i jednaku šansu da dobiju posao”, rekao je Vučić.

On je rekao i da bi trebalo da se povećaju ulaganja u dualno obrazovanje, u koje je uključeno 10.000 ljudi, te da taj sistem mora da se proširi na univerizetet, gde je bilo otpora.

“To je naša komparativna prednost u regionu”, dodao je Vučić.

Vučić za obavezni vojni rok od 90 dana, Srbija vojna neutralna

Predsednik Aleksadnar Vučić predložio je večeras vraćanje obaveznog služenja vojnog roka, koji bi trajao 90 dana, o čemu će odluku na kraju doneti parlament, posle široke javne rasprave.

“Moj predlog je da se razmišlja o tome da se uvede obavezni vojni rok od 90 dana. Svaki muškarac može da posveti svojoj zemlji 90 dana, ne godinu niti šest meseci”, rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

Dodao je da je na nadležnim organima da pokažu računicu koliko bi nas to koštalo.

Vučić je pojasnio da se za obavezan vojni rok zalaže zbog toga što time muškarci nauče šta je država, vojska, rodoljublje, drugačiji je odnos prema poslu, prema obavezama, discipline…

“Do toga da bismo time osnažili pogranične gradove. Južno od Čačka imamo malo vojnika. Mislim da je to dobar predlog, a na nadležnima vojnim organima i na parlamentu je da to prihvati ili odije, posle dufe rasprave, za koju verujem da je pred nama”, rekao je Vučić.

Zamolio je nadležne u vojsci da mu ne odgovore da nema dovoljno kadra za obuku, jer takav argument ne želi da prihvati.

Predsednik je ponovio da je Srbija vojno neutralna i ostaće pri tom stavu, ako ne bude većine za neku drugu odluku.

“Ja ću podržavati vojnu neutralnost Srbije. Svuda oko nas su NATO zemlje, ili je NATO na neki način prisutan. Naša želja je da budemo jedina ne-NATO zemlja”, rekao je Vučić.

Vlada da spremi dodatne mere podsticaja rađanja

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je u večerašnjem obracćaju naciji da će Vladi Srbije predložiti da su sledećem budžetu pripremi dodatne mere za podsticanje nataliteta.

„Predložiću dodatne mere za dalji podsticaj porodicama s decom, posebno samohranim majkama, jer sve ovo što radimo nema nikakvog smisla ako nema ko da nas nasledi“, rekao je predsednik Srbije.

On je rekao da podsticajna mera pomoći kupovine stanova za porodice s decom ne ide baš sjajno, jer je samo jedno rešenje doneto u Somboru, a da se o još devet zahteva odlučuje.

„Zato molim žene da nam se jave da dobiju do 20.000 evra, jer imamo prazne stanove za vojsku i policiju i moj predlog Ani Brnabić će biti da ih damo po ceni od 400 evra, 350 evra ili po 300 evra po kvadratu damo sirotinji i radnicima. Ima 1.800 stanova, da damo ljudima u manjim mestima koji stvarno nemaju gde da žive“, istakao je Vučić.

Dodao je da će država nastojati da im pomogne dugoročnim kreditima ako ne budu imali novca, ni po toj niskoj ceni da ih kupe.

„Da nam ne zjapi prazno, jer zbog porasta standarda nemamo veći, nego manji natalitet. Tamo gde možemo da pomognemo da Vlada za sledeći budžet pripremi dodatne mere za dalji podsticaj porodicama s decom, posebno samohranim majkama, jer sve ovo što radimo nikakvog smisla nema, ako nema ko da nas nasledi“, zaključio je Vučić.

Sa mnom niko ne razgovara jezikom pretnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da sa njim, u vezi pridruživanju sankcijama protiv Rusije, niko ne razgovara jezikom pretnji, ali u svakom razgovoru govore šta očekuju od Srbije.

„Moje je da to podnesem dok budem mogao. Ako ne budem mogao, obavestiću građane. Srbija svakako ima značajne probleme sa kojima se suočava zbog neuvođenja sankcija. Nema nikakve dileme. I pri tome mi ništa ne tražimo od Rusa, to je cena naše politika“, poručio je on upitan za posledice neuvođenja sankcija.

Rekao je da svakog dana vidi posledice, da svakog dana proverava brojke i s tim u vezi preneo da je jutros u državnoj kasi bilo 155 milijardi, a večeras 136,5 milijardi.

„Dobro stojimo sa tim. Gledam šta ove godine moramo da vraćamo na osnovu starih kredita, gledam šta sa zanavljanjem. Neuvođenje sankcija ima mnogo negativne posledice na mnoge stvari“, dodao je on.

Srbija ne otima imovinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nema nameru da nacionalizuje rusku imovinu jer je to nemoralno i nefer.

„Srbija nije nacionalizovala Rusiji ništa. Mi ne otimamo imovinu“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija i Rusija mogu da se dogovore o sudbini NIS-a i ako to ne mogu da li postoji šansa da ruski, većinski deo bude nacionalizovan.

Vučić je rekao da „mrzi otimanje imovina“ kakvo se dešavalo u našoj zemlji 1945. i 1946.1947. a zbog čega i danas ispaštamo jer to mora da se vrati kroz restituciju.

„Ne zbog toga što moramo danas da vraćamo već zato što je to nemoralno, nefer i zato što se te stvari ne rade“, rekao je Vučić.

On je zapitao zar treba da odem u neku rusku školu i da kaže da je ona naša kao što su to uradili u pola zemalja Evrope?

„Ne pada nam na pamet, za sad nemamo nikakvih problema, a ako se nešto dogodi razgovaraćemo sa ruskim partnerima kako i na koji način da prevaziđemo situaciju. Srbija mora da ima naftu, benzin, za sad sve teče u redu“, rekao je Vučić.

Ako sam bio s Kurtijem, od večeras više nisam predsednik

Predsednik Aleksandar Vučić odbacio je večeras pojedine navode da je tokom boravka u Berlinu bio na večeri sa Aljbinom Kurtijem, posle zvaničnog susreta u prisustvu specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka.

“Ako sam bio sa Kurtijem, ja od večeras nisam više predsednik Sbrije”, kategoričan je bio Vučić.

On je rekao da je u Berlinu imao zvaničnu večeru sa Lajčakom i Kurtijem, sa koje je otišao u vrlo lošem raspoloženju, a da je posle tog susreta, oko 22.45 stigao na večeru, na kojoj je sa njim bila njegova ćerka, Milica Vučić.

“Ako im se od Milice Vučić učinio Aljbin Kurti ja im čestitam”, rekao je Vučić.

On je istakao da se nikad nije rukovao sa Kurtijem, što možda i nije normalno, ali nikada nisu pružili ruku jedan drugom, a kamoli sedeli u kafani na nekoj večeri.

Na večeri na kojoj je bio, kaže, bilo je još devet svedoka, pored njegove ćerke, tu su bili i njegovi savetnici, saradnici, ljudi iz protokola.

“A ja ne tražim da neko ko je bezbroj puta lagao kaže da će odustati od politike zbog još jedne laži, samo molim da kaže izvini, ne meni, mojoj porodici ili Milici, već javnosti zbog tih laži”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon obraćanja javnosti.

On je tako prokomentarisao tvit predsedika Narodne stranke Vuka Jeremića, koji je napisao da su “dvojica istaknutih balkanskih političara, nakon večere sa izaslanikom EU, otišli na pivo u bar u Berlinu – kao što i priliči prijateljima”.

Vučić je dodao i da zvaničan susret sa Kurtijem ne želi da komentariše, jer nije fer da govori o nečemu što se završilo, a bilo je iza zatvorenih vrata.

Mnogo je Zelenskih u regionu, ja bih da čuvamo mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da, izgleda, ima mnogo “kandidata za Zelenskog” u regionu, dodajući da on ne želi da učestvuje u podelama, već da je najvažnije da se sačuva mir.

Na pitanje da prokomentariše prvi nastup šefa diplomatije Crne Gore Ranka Krivokapića, koji se “sveo na napade na Srbiju”, jer je u ambasadi Ukrajine poredio Crnu Goru sa Ukrajinom, a Srbiju sa Rusijom, te da se nada da će Srbija “sazrevati u spoljnoj politici”, Vučić je odgovorio:

“Što se tiče Krivokapića i držanja lekcija Srbiji, ja im čestitam na tome. Samo neka nastave sa tom uspešnom politikom. To je samo kontinuitet i ništa više”.

Vučić je rekao i da izgleda ima mnogo kandidata za Zelenskog, jer bi svi da budu Zelenski, i Krivokapić i Aljbin Kurti, a ima ih mnogo i u BiH.

Predsednik je istakao da bi on radije da sačuvamo mir, da ne učestvujemo u podelama “ko je ko” i “ko je šta”, već da se unapređuju odnosi.

“Ako je to prva poruka Srbiji… Od koga je – ne čudi me previse. Svaka čast, samo neka nastave sa tom politikom”, rekao je Vučić.

O vladi posle zakletve, prepucavanja me ne zanimaju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će se novom vladom baviti kada položi zakletvu pred parlamentom, dodajući da ga prepucavanja pojedinaca u javnosti o tome ne zanimaju, jer ima važnija posla, a i ne voli samoreklamiranje.

„Što se tiče formiranja vlade, prvo ću morati da položim zakletvu u skupštini, pa da primim političke stranke, pa tek onda da se bavimo time“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara bavi li se formiranjem nove vlade.

Što se tiče izražavanja zelja i sukoba u javnosti oko toga ko hoće u vladu, kaže da to niti čita, niti gleda, jer ga takve stvari ne interesuju, budući da zemlja ima mnogo problem i muka.

„Imamo važne stvari pred nama, i mislim da te gluposti nikoga ne zanimaju. To samokandidovanje, ko treba, ko ne treba da uđe u vladu, interesovaće ljude posle konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka“, rekao je Vučić.

Dodao je da ne razume zašto pojedini političari vole o tome da pričaju, podsećajući da su njegove ustavne nadležnosti da predloži mandatara, što će i učiniti.

„A, pogrešno rođen, zlikovac, ovakav i onakav, nikada nisam voleo samoreklamiranje. Volim kada rad i rezultati nekoga reklamiraju“, rekao je Vučić.

Na tvrdnje iz Stranke slobode i pravde da je ekonomija u kolapsu, Vučić je rekao da su to netačne informacije, da je stanje ekonomije veoma dobro i da građani ne treba da brinu.

Izvor: RTV