Od 1956. godine, kada je održana prva „Pesma Evrovizije”, mnogi se nisu nikada popeli na evrovizijski tron, neke zemlje su pobedile samo jednom, dok su neke najbolju pesmu Starog kontinenta imale više puta. Irska je rekorder sa sedam pobeda, Švedska je prati sa šest, a po pet puta su pobedile Velika Britanija, Francuska, Luksemburg i Holandija.

Od 1956. godine na „Evrosongu” je pobedilo 27 zemalja. Njih 12, među kojima su i Srbija i Jugoslavija, pobedilo je samo jednom, a šest zemalja je zabeležilo dve pobede. Po tri puta su pobedile Danska, Norveška i ovogodišnji domaćin Italija, dok je Izrael jedina zemlja koja je bila pobednik četiri puta (1978, 1979, 1999. i 2019).

Evrovizijski rekorder po pobedama je Irska. Ostrvska zemlja je pobedila sedam puta – prvi put 1970. godine. Dejna Skalon je na takmičenju u Amsterdamu donela prvu pobedu Irskoj sa pesmom All Kinds of Everything. Ali, pobedom u Malmeu počinje višegodišnja irska dominacija. Naime, Irska je pobedila i u naredne dve godine, čime je postala jedina zemlja koja je ostvarila tri uzastopne pobede. U Milstritu 1993. pobedila je pevačica Nijam Kavano sa pesmom In Your Eyes, a na takmičenju u Dablinu sledeće godine trijumfovala je pesma Rock ‘N’ Roll Kids koju su izveli Pol Harington i Čarli Mekgetigan. Međutim, Irska je poslednji put pobedila u Oslu 1996. godine kada je Eimar Kvin nastupila sa pesmom The Voice.

Na pitanje da li je tajna zdrave kose Megan Markl, kako kaže u svojoj pesmi, tajna za pobedu u „Pesmi za Evroviziju“, umetnica Ana Đurić odrično odgovara i dodaje kroz osmeh: „U hidrataciji je tajna.“

Inače, snimak nastupa Ane Đurić na drugom polufinalu „Evrosonga“ prešao je dva miliona pregleda na zvaničnom „Jutjub“ nalogu „Pesme Evrovizije“. In corpore sano je tako ubedljivo najslušanija pesma od onih koje su se predstavile sinoć u Torinu. Da ljudi širom Evrope odlično reaguju na ovogodišnjeg srpskog kandidata pokazuje i činjenica da naredne numere po slušanosti, poljska i rumunska, imaju 840 i 720 hiljada pregleda.

Inače, ako stoji na službenim stranicama Evrovizije, pobednik kući nosi „stakleni trofej u obliku mikrofona“, a manje replike dobijaju autori pesme. Država iz koje pobednik dolazi dobija čast da organizuje sledeću Evroviziju.

Britanski Metro piše da je ideja Evrosonga da pobednik zaradi novac slavom koju je stekao pobedom. Primer dobro unovčene evrovizijske pobede su bendovi poput Abe ili pevačica Selin Dion koju je pobeda na Evroviziji 1988. godine vinula u zvezde.

Neke države dobro nagrađuju svoje evrovizijske pobednike za međunarodni uspeh i promociju. Tako je Ruslana nakon pobede na Evrosongu dobila mesto u tamošnjem parlamentu, a Končita Vurst je od države dobila nagradu od 2,5 miliona evra nakon što je 2014. pobedila.

To je tada komentarisala Marija Šerifović, koja je na Evrosongu pobedila 2007. godine. Kako tvrdi, od tadašnjeg srpskog predsednika Borisa Tadića dobila je bombonjeru.

„Končita je od svoje države dobila 2,5 miliona evra! Ja bombonjeru! Pa kako da se ne bacim s balkona na glavu?! Pu!“, napisala je tada Šerifović.