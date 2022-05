Fudbaleri Trajala pobednici Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga

U finalu Kupa Rasinskog okruga fudbaleri Trajala savladali su ekipu Jedinstva 1936 rezultatom 2:0 i tako postali ovogodišnji pobednici Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga.

Pitanje pobednika je rešeno već u prvih osam minuta meča. Najpre je u 4. minutu Golubović oboren u kaznenom prostoru Jedinstva, da bi Pavlović realizovao najstrožu kaznu i doveo Trajal do prednosti. Nakon tri minuta je posle velike greške golmana Jedinstva Golubović asistirao Joviću kome nije bilo teško da smesti loptu u praznu mrežu.

Posle početne nesigurnosti, došlo je do konsolidacije redova Jedinstva, ali njegovi igrači nisu do kraja uspeli ozbiljnije da ugroze gol Trajala. „Gumari“ su rutinski čuvali prednosti do kraja i zasluženo osvojili pehar namenjen pobedniku Kupa.

Na ceremoniji, pored dodele medalja koje je finalistima uručio predsednik FSRO Vladan Gašić, poraženoj ekipi Jedinstva je pripao ček na 30.000 dinara, dok je pobedničkoj ekipi Trajala pored pehara priprao i ček na 100.000 dinara.

Foto: FK Trayal